69 смартфонов HUAWEI и honor получат прошивку EMUI 10.1 и Magic UI 3.1 до конца 2020 года – список и сроки выхода
Многие полагают, что смартфоны HUAWEI пользуются небольшим спросом после того, как новые аппараты потеряли доступ к сервисам Google. Если изучить факты, то окажется, что HUAWEI и её суббренд honor занимают 30% российского рынка. Это очень существенный показатель, удержать который будет сложно, ведь впереди у китайцев не лучшие деньки. Но суть данного материала не в этом.
реклама
Именно HUAWEI обладает самым большим количеством актуальных телефонов. Назвать их точное количество сложно, но возможно. Этим мы с вами сегодня и займёмся. Итак, на данный момент китайская компания выпускает актуальные обновления на 22 смартфона honor и на 47 аппаратов HUAWEI. Итого 69. Важно понимать, что некоторые из них могут не получить последнюю версию EMUI 10.1 и Magic UI 3.1, поскольку планы HUAWEI на этот счёт чаще всего неясны. Компания с неохотой делится подробностями, решая совершенно иные вопросы. Именно поэтому мы будем исходить из мнения инсайдеров.
Итак, на данный момент 13 аппаратов honor и 29 HUAWEI получили последние обновления до пользовательского интерфейса EMUI 10.1 и Magic UI 3.1. Что любопытно, даже более старые устройства имеют на борту полноценную ОС Android 10. По мнению инсайдеров, все телефоны, которые находятся в списке перед вами получат финальные версии прошивок уже до конца текущего года.
реклама
реклама
реклама
69 телефонов – это действительно много. Часть из них обновятся только в Китае, ведь это клоны популярных европейских телефонов. Что любопытно, пользователям в США рассчитывать на обновление не стоит. Каналы перекрыты в связи с политикой правительства. По поводу сроков: те смартфоны, которые уже получили прошивку в любом из регионов вправе рассчитывать на её региональную версию до конца сентября. Остальным можно просто посоветовать подождать.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила