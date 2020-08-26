Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Многие полагают, что смартфоны HUAWEI пользуются небольшим спросом после того, как новые аппараты потеряли доступ к сервисам Google. Если изучить факты, то окажется, что HUAWEI и её суббренд honor занимают 30% российского рынка. Это очень существенный показатель, удержать который будет сложно, ведь впереди у китайцев не лучшие деньки. Но суть данного материала не в этом.

реклама

Именно HUAWEI обладает самым большим количеством актуальных телефонов. Назвать их точное количество сложно, но возможно. Этим мы с вами сегодня и займёмся. Итак, на данный момент китайская компания выпускает актуальные обновления на 22 смартфона honor и на 47 аппаратов HUAWEI. Итого 69. Важно понимать, что некоторые из них могут не получить последнюю версию EMUI 10.1 и Magic UI 3.1, поскольку планы HUAWEI на этот счёт чаще всего неясны. Компания с неохотой делится подробностями, решая совершенно иные вопросы. Именно поэтому мы будем исходить из мнения инсайдеров.

анонсы и реклама Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Новейшая RTX 4000 - 75тр <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде Супердешевая 1660 - смотри цену сидя Ryzen 9 3900XT в Регарде - смотри цену!!

Итак, на данный момент 13 аппаратов honor и 29 HUAWEI получили последние обновления до пользовательского интерфейса EMUI 10.1 и Magic UI 3.1. Что любопытно, даже более старые устройства имеют на борту полноценную ОС Android 10. По мнению инсайдеров, все телефоны, которые находятся в списке перед вами получат финальные версии прошивок уже до конца текущего года.

реклама

реклама

реклама

69 телефонов – это действительно много. Часть из них обновятся только в Китае, ведь это клоны популярных европейских телефонов. Что любопытно, пользователям в США рассчитывать на обновление не стоит. Каналы перекрыты в связи с политикой правительства. По поводу сроков: те смартфоны, которые уже получили прошивку в любом из регионов вправе рассчитывать на её региональную версию до конца сентября. Остальным можно просто посоветовать подождать.