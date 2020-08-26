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CD Projekt Red выпустит ещё одну игру во вселенной Ведьмака – ждать продолжения культовой серии не стоит

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Уже пять лет геймеры мечтают о продолжении культовой The Witcher 3. Время от времени появлялись слухи о том, что CD Projekt Red может выпустить новую игру, но уже с главной героиней Цыри. На самом деле геймеры только рады такому решению, ведь персонаж явно имеет высокий потенциал, на раскрытие которого уйдёт как минимум несколько игр. Но, ситуация такова, что поляки работают над Cyberpunk 2077. Им просто некогда. Как оказалось, время есть, вот только следующая игра во вселенной The Witcher окажется явно не тем, что мы ожидаем.

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The Witcher: Monster Slayer – это игра для мобильных телефонов. Она настолько примитивная, что в рамках данного материала мы не станем уделять ей много внимания, поскольку казуальщина и Геральт – вещи несовместимые. Есть и хорошие новости, знаменитого ведьмака не будет, а его роль придётся выполнять вам. Одним словом, любителям подобного жанра придётся бегать по окрестностям со смартфоном и отлавливать редких покемонов монстров.  

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Почитать о новой игре можно на официальном сайте. А можно и не читать, ведь ничего кроме разочарования истинных поклонников серии не ждёт. Вся суть будущего хита представлена в трейлере. Ясно, что игра сделана для того, чтобы заработать на популярной вселенной. И это не плохо, но мы явно ожидали иного. 

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LoL
22:57
Ну вот, опять оправдываешь свой неликвидный мусор) За тобой уже замечал способность приписывать свои косяки другим. В очередной раз убедил в своей отбитости)) Стокгольмский синдром, говоришь.. ну ну.
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Yolanda Tarska
22:56
Ерунда это всё, но если сдавать целиком комп в гарантию, лучше убрать профиль. А вот, что память не заработает на XMP, а на своих дефолтных 2400, которые даже ниже 2666-2933, это вполне может быть, т...
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Ahmed
22:55
Раз так интересует, то иди в тему ZEN 2, там все не раз обсуждали. А скрины "пруфы", чтобы потом кидать таким вот, никто делать и хранить не будет.
Грамотно собираем игровой ПК на Intel дешевле, чем аналог на AMD - выясняем, так ли нужна новым процессорам Comet Lake-S быстрая оперативная память
Ahmed
22:54
Прям кипят. Если не повезет с пяткой, то °C буду как с Gammaxx 300.
Грамотно собираем игровой ПК на Intel дешевле, чем аналог на AMD - выясняем, так ли нужна новым процессорам Comet Lake-S быстрая оперативная память
Сергей Сергей
22:51
Ну так томагавк это топчик)))
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wwr222
22:50
Может и не кипят,но и не холодные.Те,что холодные,сливают вчистую Интеловским процам.Даже не КофеЛейкам
Грамотно собираем игровой ПК на Intel дешевле, чем аналог на AMD - выясняем, так ли нужна новым процессорам Comet Lake-S быстрая оперативная память
Prof
22:49
правильно ,покупайте лучше интел а то на форуме вопросами достали про райзен ,читать инфу лень про процессор
Грамотно собираем игровой ПК на Intel дешевле, чем аналог на AMD - выясняем, так ли нужна новым процессорам Comet Lake-S быстрая оперативная память
Danil Shtern
22:49
бетон это хорошо, бетон это надежно. и ... красиво
Перешел с Intel на AMD и вернулся обратно - i5-10400F как достойная замена постаревшему i7-2700K - почему я поменял 8 "красных" ядер на 6 "синих"
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