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Уже пять лет геймеры мечтают о продолжении культовой The Witcher 3. Время от времени появлялись слухи о том, что CD Projekt Red может выпустить новую игру, но уже с главной героиней Цыри. На самом деле геймеры только рады такому решению, ведь персонаж явно имеет высокий потенциал, на раскрытие которого уйдёт как минимум несколько игр. Но, ситуация такова, что поляки работают над Cyberpunk 2077. Им просто некогда. Как оказалось, время есть, вот только следующая игра во вселенной The Witcher окажется явно не тем, что мы ожидаем.

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The Witcher: Monster Slayer – это игра для мобильных телефонов. Она настолько примитивная, что в рамках данного материала мы не станем уделять ей много внимания, поскольку казуальщина и Геральт – вещи несовместимые. Есть и хорошие новости, знаменитого ведьмака не будет, а его роль придётся выполнять вам. Одним словом, любителям подобного жанра придётся бегать по окрестностям со смартфоном и отлавливать редких покемонов монстров.

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Почитать о новой игре можно на официальном сайте. А можно и не читать, ведь ничего кроме разочарования истинных поклонников серии не ждёт. Вся суть будущего хита представлена в трейлере. Ясно, что игра сделана для того, чтобы заработать на популярной вселенной. И это не плохо, но мы явно ожидали иного.