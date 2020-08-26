Энтузиаст запустил Doom Eternal со скоростью 1 000 fps – жидкий азот и -195 градусов позволили обойти законы физики
Doom Eternal не предъявляет серьёзных требований к компьютеру для запуска. Для его работы потребуется средняя видеокарта и более или менее производительный процессор. Но это не значит, что каждый геймер у себя дома может получить свыше 60 кадров в секунду. Необычный вызов решил принять комьюнити-менеджер компании Bethesda Лукаш Лесневски. Он заявил, что способен разогнать игру до 1 000 кадров в секунду.
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Перед тем, как приступать к столь амбициозной задаче, энтузиаст внёс некоторые изменения в движок игры id Tech 7, что позволило ему более эффективно использовать мощность процессора. Давайте взглянем на железо, которое позволило получить заветные 1 000 fps.
- Процессор: Intel Core i7 9700K, работающий на тактовой частоте 6.6 ГГц
- Видеокарта: GeForce RTX 2080 Ti, работающая на частоте 2.4 ГГц
- ОЗУ: DDR4 4000 МГц CL19 2x8 Гб
Ясно, что без жидкого азота не обошлось. Энтузиаст подошёл к делу крайне серьёзно. Видеокарта была приведена в полную боевую готовность, а процессор мирно охлаждался в стакане при температуре -195 градусов. Что любопытно, оверклокеру удалось добиться стабильных 1 000+ кадров в секунду. Это значит, что подобное не только возможно, но и уже станет реальностью через несколько лет на флагманских системах без разгона. Компьютер работал стабильно, а система находилась под полным контролем. Больше информации и сам процесс можно увидеть на видео.
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