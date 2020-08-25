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Российская цена флагмана HUAWEI P40 Pro опустилась на 60 тысяч рублей – 50-кратный зум, игровой процессор и один из лучших дисплеев на рынке

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Одним из самых ожидаемых анонсов весны 2020 года стал смартфон китайской компании HUAWEI – P40 Pro. Без преуменьшения телефон в буквальном смысле совмещает все самые продвинутые технологии современности. HUAWEI сделала всё, чтобы пользователи чувствовали себя на пике. Здесь и защита от воды, и экран, выполненный по технологии OLED с частотой 90 Гц, и сверхмощный процессор Kirin 990, с поддержкой беспроводной технологии 5G. Пожалуй, одной из самых необычных фишек данного аппарата являются его камеры. 

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Основной сенсор представлен двумя объективами: на 40 и на 50 мегапикселей. При этом один модуль заточен под фотографии, а другой под видео. Необычная инновация дала свои плоды. Тесты показали, что уникальная камера снимает видео с невероятным качеством. Ещё одна камера способна работать в режиме 10-кратного гибридного зума с 50-кратным цифровым, выдавая поразительные результаты. Китайская компания отказалась от установки 108 Мп сенсора, что не позволило выйти за пределы возможностей железа, но во всём остальном работа камер находится на очень высоком уровне.

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Одним словом, в телефоне всё идеально, кроме цены. На момент старта аппарат получил просто немыслимую стоимость в 120 тысяч рублей. Такого ещё не было. Неудивительно, что желающих его купить можно было пересчитать по пальцам. Спустя 5 месяцев мы видим, что цены начинают приходить в норму. Так, на площадке Aliexpress HUAWEI P40 Pro потерял ровно половину стоимости – 60 тысяч рублей. 

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Ещё интереснее ситуация на отечественном рынке. Флагманская модель 8/256 Гб стоит 55 тысяч рублей. Максимальная цена по российской рознице заявлена на уровне 100 тысяч рублей. Если принять в расчёт стоимость устройства на момент выхода без новых скидок, то выгода составляет более 60 тысяч рублей. Это вам не Apple, продукция которой годами продаётся по почти одним и тем же ценам. 

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