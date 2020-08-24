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108-Мп флагман Xiaomi Mi 10 подешевел в России на 55 тысяч рублей – быстрый процессор, беспроводная зарядка 30 Вт и лучший дисплей на рынке по самой низкой цене с начала продаж

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Наиболее популярные модели смартфонов на рынке  имеют 48 Мп камеру. Более дорогие, такие как Redmi Note 8 Pro, могут похвастать отличным соотношением между ценой и функциональностью, но всё равно уступают по количеству проданных единиц бюджетным моделям. Они вооружены 64 Мп модулем, который превосходит на голову варианты на 48 Мп. Ещё выше стоят телефоны со 108 Мп камерой, но цена на них слишком велика, чтобы воспринимать их всерьёз обычному пользователю. По крайней мере так было ещё недавно. 

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Одним из наиболее интересных смартфонов со 108 Мп камерой считается Xiaomi Mi 10. Он получил флагманский процессор Snapdragon 865, впечатляющий дисплей размером 6.67 дюймов, выполненный по технологии AMOLED и батарею на 4780 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт. Что интересно, комплектная беспроводная зарядка также работает на скорости 30 Вт. Аппарат оснащён NFC и всеми возможными беспроводными интерфейсами. Не стоит забывать, что сканер отпечатков пальцев у него вмонтирован в дисплей, который может похвастать частотой 90 Гц. 

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На момент старта данный девайс стоил немыслимые 96 тысяч рублей в комплектации 8/128 Гб. Последнее снижение цены на официальной площадке Xiaomi на Aliexpress позволило уменьшить его стоимость на 20%, но это не идёт ни в какое сравнение с ценами на смартфон на отечественном рыке. 

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Создаётся впечатление, что наши ребята соревнуются за право продать данный телефон по минимальной цене. Прямо сейчас вариант 8/128 можно взять в России без ожиданий и проволочек за 42 тысячи, не считая приятных подарков от продавцов. Если сравнивать эту цену с тем, что было на старте, то скидка составит почти 55 тысяч рублей. Что же, смартфоны Xiaomi дешевеют с безумной скоростью. Стоит ли покупать такой аппарат, каждый решает сам, но те, кто видел в работе 108 Мп камеру оценят весомые скидки на данную модель. 

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