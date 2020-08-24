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Больше года несколько энтузиастов пытаются портировать полноценную настольную ОС Windows 10 на смартфоны. Результаты пока не впечатляют. Кто-то смог запустить экран приветствия, у других можно заглянуть в «Мой компьютер» и папки пользователя. Точных данных о том, когда на современных флагманах появится возможность включить режим настольной операицонки, нет. Судя по последним новостям, на этом направлении произошёл большой прорыв.

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Как стало известно, энтузиаст под ником Imbushuo смог адаптировать Windows 10 в качестве второго экрана на стареньком Lumia 950 XL. Это значит, что подобные смартфоны теперь можно использовать в режиме двухэкранного дисплея, выполняя на них различные действия, без необходимости контакта с компьютером. Продемонстрировано удалённое управление, настройка и другие функции.

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Часто случается, что подобные разработки исчезают, становясь недоступными для других пользователей из-за своей невероятной сложности. Как оказалось, методика не только проста, но и уже подтверждена другим энтузиастом, доказавшим на своём примере работоспособность метода. Оба энтузиаста указывают, что это очень удобно и необычно. По их мнению, это позволит значительно приблизить время, когда на смартфонах можно будет запускать полнофункциональную Windows 10.

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Превратить смартфон в полноценный компьютер действительно сложно, но, как показала практика, сделать его вспомогательным инструментом, расширив область применения и функционал, вполне реально. О том, какие команды работали, а также о возникших проблемах пока не сообщается. Возможно, энтузиаст решил довести методику до более продвинутого состояния прежде чем делиться деталями с общественностью.