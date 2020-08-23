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Судя по тому, что происходит в последнее время, доверие российских покупателей к бренду Xiaomi растёт. Несколько лет назад телефоны китайской компании не входили даже в пятёрку лидеров. А совсем недавно отечественные ритейлеры отрапортовали о невероятных показателях. Так, на первом месте Honor с результатом 26.4%, а уже на втором Xiaomi, занявшая 21.1% рынка. Это больше показателей Samsung, которая смогла рассчитывать только на третье место. Подобных рекордов удалось добиться благодаря нескольким смартфоном. Прежде всего – это новая линейка Redmi Note, которая стартовала по очень низкой цене. Но, ещё интереснее для покупателя выглядит восьмая серия с её лидером Redmi Note 8 Pro.

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Redmi Note 8 Pro ещё долго будут вспоминать как самый сбалансированный телефон от Xiaomi. Китайцам пришло в голову объединить сверхбыстрый процессор MediaTek Helio G90T и продвинутую 64 Мп камеру. Стоит отметить, что даже новый Redmi Note 9 Pro уступает ему по чистой скорости в играх. Немалую роль сыграл стеклянный корпус, который прибавляет примиальности в восприятии покупателя. Одним словом дело оставалось только за ценой. Сейчас же и эта проблема оказалась решена.

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В российской рознице цена на новенький Redmi Note 8 Pro 6/64 стартует с 17 тысяч рублей, доходя до 22 тысяч. Куда интереснее ситуация на Aliexpress, где подобную модель можно взять за 12 600 и вычесть ещё одну тысячу благодаря скидке от площадки. Итоговая цена оказалась более чем на 10 000 рублей меньше, чем у некоторых других продавцов.

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Судя по всему, уже в начале осени данный аппарат будет выводиться из розницы. Он слишком хорош и явно отнимает продажи у флагманов. Подумайте сами, кто захочет взять смартфон за 30 тысяч, если его камера не лучше, чем у Redmi Note 8 Pro за 12 тысяч? Не говоря о процессоре, который может даже уступать данной модели.