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Последняя версия Windows 10 за номером 2004 должна была появиться ещё в апреле-мае. Совсем недавно, после масштабной работы над ошибками, Microsoft приняла решение перевыпустить обновление. Точных данных о количестве бесстрашных пользователей нет. Вполне вероятно, что они просто не знают, что обновление может принести ошибки и очередные баги. Хотя, теперь точно знают.

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11 августа было выпущено обновление безопасности, исправляющее несколько проблем с устройствами ввода. Проще говоря, у многих мышь переставала отвечать на команды, а клавиатура вообще не подключалась. Обновления – KB4549951 и KB4566782 должны были исправить подобную проблему. На этот счёт есть две новости: хорошая и плохая. Если из-за неизвестных ошибок обновления на вашем компьютере не хотят устанавливаться – считайте, что вам повезло. А вот у тех, у кого всё прошло нормально могут появиться так называемый экран смерти – Blue Screen of Death (BSOD).

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Но и это далеко не всё. Многие пользователи уже поняли, что устанавливать обновление сразу после его выхода – это опасно. Поэтому они оттягивают это дело на неделю. Массовые установки пошли 21 августа. Этот тут же вызвало жалобы на сломанные модемы, камеры и другие периферийные устройства. Геймеры, как всегда, указывают на снижение производительности системы в играх. Заявляют, что количество кадров упало, а в любую минуту может прилететь BSOD. Ко всему прочему перестали корректно функционировать внешние жёсткие диски, а проводник виснет.

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Многие указывают, что после установки обновления компьютер стал непригоден для работы, учёбы, игр… Единственный способ – окатить обновления. Но, из-за неизвестной ошибки, обновления не желают удаляться. Помогает только переустановка операционной системы. Решения пока нет, а сама Microsoft молчит. Судя по всему, программисты активно решают тысячи появившихся проблем. Также неясно, удалось ли починить мышку с клавиатурой.