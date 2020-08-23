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Российская цена HUAWEI P30 Pro упала на 18 000 рублей – флагманский процессор, беспроводная зарядка и одна из лучших камер на рынке по самой большой скидке с начала продаж

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Смартфон HUAWEI P30 Pro стал одним из наиболее интересных и продвинутых аппаратов весны 2019 года. Уже осенью на прилавки магазинов хлынули флагманы от других производителей, но до этого момента он практически безраздельно властвовал на рынке наиболее производительных телефонов. Во многом это заслуга мощного процессора Kirin 980 и невероятно качественного дисплея 6.47 дюймов, выполненного по технологии AMOLED. Нет никаких сомнений, что не обошлось без камер, с главным модулем на 40 МП, но многие покупатели в первую очередь ориентируются на внешний вид.

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Сегодня каплевидный дизайн передней панели всё ещё остаётся одним из наиболее популярных, но уже понемногу уступает место округлым вырезам в левой или правой верхней части дисплея. Не менее интересна будет технология быстрой беспроводной зарядки, которая до сих пор в диковинку на большинстве смартфонов. Также телефон оснащён всеми необходимыми беспроводными интерфейсами включая NFC, Bluetooth и ИК-портом последнего поколения  

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Что до цен на HUAWEI P30 Pro, то далеко ходить не нужно. Сейчас у официального ритейлера на Aliexpress данный аппарат стоит 61 тысячу рублей. Это однозначно много. Особенно, если взглянуть на его цену российском рынке. Здесь наблюдается очень необычная картина, когда у «наших» данный смартфон оказался гораздо дешевле, чем в Китае. 

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Итак, новенький HUAWEI P30 Pro в России можно отхватить за 42 869 рубчиков. Скидка по сравнению с нашими китайскими братьями составляет 18 тысяч рублей, что стало настоящим рекордом, ведь ещё недавно выгода не превышала 10 000. Будем надеяться, что российские продавцы будут продолжать в том же духе, радуя нас подобными скидками и дальше. 

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