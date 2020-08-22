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Изучаем трудности игрового опыта 8-ядерного процессора AMD FX-8150 – когда со дна постучали в тестировании Gamers Nexus

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В истории компании AMD были как моменты триумфа, когда процессоры расходились словно горячие пирожки, так и годы топтания на месте. Мало того, иногда казалось, что красных уже не спасти, поскольку они выживали исключительно за счёт лицензионных отчислений от китайских производителей и игровых приставок. Именно поэтому в последние два года AMD так сложно убедить покупателей, что продукция компании не только не уступает лидеру рынка – Intel, но и превосходит её по ряду показателей. Что и говорить, если последний забег по граблям чуть было не убил компанию. 

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На горизонте у AMD всё просто прекрасно. А вот совсем недавно всё было иначе. Обладатели процессоров на архитектуре Bulldozer помнят, как, несмотря на огромное количество ядер, они вчистую проигрывали простеньким 2-ядерникам Intel. Что любопытно, среди наших читателей много владельцев подобных чипов. Часто они заявляют, что чувствуют себя вполне комфортно. Что же, сегодня мы убедимся, что эти ребята понимают под словом комфорт. А помогут нам в этом эксперты канала Ютуб Gamers Nexus. 

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В качестве подопытного кролика будет выступать 8-ядерный AMD FX-8150. Не будем спорить с теми, кто заявляет, что на самом деле он 4-ядерный. В данном случае это не имеет значения. Нам важно, как чувствуют себя те, кто до сих пор по каким-либо причинам продолжают играть на подобном железе. Что они испытывают при этом, и насколько медленно у них работает система. Давайте сосредоточимся только на игровом опыте.

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Перед нами тот самый случай, когда со дна постучали. Когда всё настолько плохо, что кажется, хуже и быть не может. Как может 8-ядерный процессор уступать в играх 2-ядерному Pentium Gold G5500? Дело в том, что многие пользователи не задумываются о таки деталях. Они покупают компьютер по совету друга или продавца и молча страдают на каком-нибудь FX-8150. Сказать, что разгон помогает нашему восьмиядернику, нельзя. Похоже, ему уже не помочь. 


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Boris Koltsov
22:54
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Изучаем трудности игрового опыта 8-ядерного процессора AMD FX-8150 – когда со дна постучали в тестировании Gamers Nexus
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