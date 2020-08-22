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Ни для кого не секрет, что Fortnite уже долгое время остаётся не только одной самых популярных игр в жанре королевских битв, но и приносит своим разработчикам колоссальные деньги. Точных данных Epic Games не предоставляет, но, судя по общедоступной информации, владельцы смартфонов от Apple тратят гораздо больше денег на развлечения, чем любители поиграть на телефонах Android. Именно поэтому на первый взгляд противостояние между компаниями кажется странным.

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Как бы там ни было, Fortnite стал недоступен для скачивания на Айфонах. Яблочная компания пошла на принцип, понимая, что это приведёт к недовольству миллионов владельцев её техники. Точно также и Epic Games откровенно заигрывает с фанатами игры, надеясь на то, что они станут той силой, которая сдвинет с места формировавшиеся последнее десятилетие правила цифровых площадок.

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Те, у кого игра установлена, пока могут играть без особых проблем. Вполне возможно, что с выходом обновления всё изменится. Но пока об этом ничего не известно. Epic Games не захочет собственноручно заблокировать вход для миллионов геймеров. Именно поэтому студия будет ждать ответного хода от Apple. Сложность в том, что установить Fortnite на Айфон сейчас невозможно. Казалось бы, нужно ждать, когда проблема решится. На самом деле выход есть.

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Установить Fortnite можно в том случае, если он на вашем телефоне уже стоял. В этом случае нужно перейти в каталог уже ранее установленных приложений, загрузив его ещё раз. На самом деле эксперты утверждают, что миллионы пользователей пробовали Fortnite ранее, но по разным причинам от него отказались. Если Apple захочет, и этот вариант окажется заблокирован. Пока же он работает.