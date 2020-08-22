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При покупке нового компьютера всё начинается с процессора. Задумайтесь, ведь никто не говорит, что планирует построить систему на базе видеокарты NVIDIA. Нет никаких сомнений, что для игр важнее видеокарта, но, подобрав неправильный процессор, вы без всякого сомнения упрётесь в стену, дальше которой никакая видеокарта не позволит пройти. Дело непростое, но мы понимаем его важность, поэтому продолжим.

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Если у вас есть на процессор 400 долларов, то вы можете не читать наш материал. Что бы вы не выбрали, у вас будет быстрый современный камень, способный раскочегарить любую видеокарту. Совсем другая ситуация с покупателями бюджетных сборок. И здесь кроется самая главная проблема: таких сборок гораздо больше, именно поэтому важно уделить им максимум нашего с вами внимания. А по итогу именно правильный выбор обеспечит этим товарищам преимущества, которые позволят им чувствовать себя комфортно в любых современных играх.

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Сегодня мы изучим результаты тестирования недорогих процессоров Intel и AMD. Нельзя сказать, что это совсем бюджетные чипы, ведь есть ещё менее производительные модели, однако мы их не рассматриваем для построения игровой сборки. Итак, ребята с сайта GECID сделали всё возможное, чтобы наши читатели могли понять, стоит ли им покупать тот или иной процессор. Давайте посмотрим на результаты тестов, попутно выберем наиболее оптимальный камень для построения геймерской бюджетной сборки.

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Прежде всего необходимо сделать несколько ремарок: в качестве видеокарты использовалась GeForce RTX 2080 Ti. Кроме того, мы не рекомендуем нашим читателям обращать внимание на показатели процессора Core i5-10400 с памятью DDR4 3200 МГц. Бюджетная сборка предполагает бюджетную материнскую плату. Для достижения такой высокой тактовой частоты на данном процессоре вам понадобиться материнская плата на чипсете Z490, стоимость которой стартует с 200 долларов.

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Как видите, если не обращать внимание на результаты синих с памятью DDR4 3200 МГц, то в данный момент у красных оптимальным вариантом является 4-ядерный Ryzen 3 3300X. Он не отстаёт от модели Ryzen 5 3600 в играх, обеспечивая комфортный игровой опыт без лишних вложений. Что до процессоров Intel, то нам приходится констатировать слабость Core i3-10100, недотягивающего до своего красного оппонента. Если же вам крайне важно принадлежать к команде синих, то стоит обратить внимание на Core i5-10400. Даже с бюджетной памятью он идёт на равных с Ryzen 3 3300X. Правда и стоит несколько дороже.



