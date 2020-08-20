Легендарная The Elder Scrolls V: Skyrim уже никогда не будет прежней – трассировка лучей полностью меняет игровой опыт, улучшая графику и визуальную составляющую культовой игры
Легендарная The Elder Scrolls V: Skyrim уже много лет остаётся излюбленной игрушкой в руках моддеров. За это время энтузиасты внедрили в неё новые текстуры, полностью переработали графику. Некоторые понемногу добавляют квесты. Кто-то трудится над интеграцией новых игровых персонажей, улучшая механику игры и делая стиль ещё более уникальным, чем раньше. Есть и такие, кому интересно менять одежду, ну или совсем раздевать главного героя. Здесь полёт фантазии энтузиастов ничем и никем не ограничивается.
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Пожалуй, наиболее интересно выглядит добавление в Скайрим трассировки лучей. Сегодня мы расскажем сразу о двух модификациях. По большому счёту они очень похожи. Сложно сказать, какая из них лучше. Мы взяли на себя смелость и протестировали обе. Итак, перед нами NOLVUS Reshade и Darthyrim a DjDarthyGamer Reshade Preset. Давайте коротко пройдёмся по обеим модификациям.
Первая выглядит достойно. После того, как вы попробуете её, вам точно не захочется возвращаться на старые настройки. Во время боя о трассировке лучей забываешь, но иногда реалистичные отражения встречают в неожиданных местах: у реки, у входа в пещеру, в лучиках света, пробивающихся сквозь скалы, на стенах и других объектах. Именно тогда ловишь себя на мысли, что никогда такого не видел. Модификация никак не влияет на снижение быстродействия.
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Вторая модификация выглядит ещё более впечатляюще, но её автор явно переусердствовал. Кому-то такой подход может понравиться, но нам он кажется слишком броским. Мало того, сам автор модификации указывает, что обновление графики требует значительных ресурсов компьютера. Мы не заметили снижения производительности на видеокарте GeForce RTX 2070 Super, но понимаем, что не у всех наших читателей есть возможность купить такую карту. В любом случае какую бы модификацию вы бы не выбрали, отказаться от шейдеров с трассировкой лучей вы точно не сможете.
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