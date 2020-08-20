Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Легендарная The Elder Scrolls V: Skyrim уже много лет остаётся излюбленной игрушкой в руках моддеров. За это время энтузиасты внедрили в неё новые текстуры, полностью переработали графику. Некоторые понемногу добавляют квесты. Кто-то трудится над интеграцией новых игровых персонажей, улучшая механику игры и делая стиль ещё более уникальным, чем раньше. Есть и такие, кому интересно менять одежду, ну или совсем раздевать главного героя. Здесь полёт фантазии энтузиастов ничем и никем не ограничивается.

реклама

Пожалуй, наиболее интересно выглядит добавление в Скайрим трассировки лучей. Сегодня мы расскажем сразу о двух модификациях. По большому счёту они очень похожи. Сложно сказать, какая из них лучше. Мы взяли на себя смелость и протестировали обе. Итак, перед нами NOLVUS Reshade и Darthyrim a DjDarthyGamer Reshade Preset. Давайте коротко пройдёмся по обеим модификациям.

анонсы и реклама Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде Супердешевая 1660 - смотри цену сидя Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке 10900K - смотри цену сидя <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все

Первая выглядит достойно. После того, как вы попробуете её, вам точно не захочется возвращаться на старые настройки. Во время боя о трассировке лучей забываешь, но иногда реалистичные отражения встречают в неожиданных местах: у реки, у входа в пещеру, в лучиках света, пробивающихся сквозь скалы, на стенах и других объектах. Именно тогда ловишь себя на мысли, что никогда такого не видел. Модификация никак не влияет на снижение быстродействия.

реклама

Вторая модификация выглядит ещё более впечатляюще, но её автор явно переусердствовал. Кому-то такой подход может понравиться, но нам он кажется слишком броским. Мало того, сам автор модификации указывает, что обновление графики требует значительных ресурсов компьютера. Мы не заметили снижения производительности на видеокарте GeForce RTX 2070 Super, но понимаем, что не у всех наших читателей есть возможность купить такую карту. В любом случае какую бы модификацию вы бы не выбрали, отказаться от шейдеров с трассировкой лучей вы точно не сможете.