Intel утверждает, что её 8-ядерный процессор Core i7-10700K не только быстрые в играх, но и гораздо дешевле конкурентов из AMD
На рынке процессоров неспокойно. Конкуренция разгорелась с новой силой после выхода десятого поколения чипов от Intel. Одним из наиболее популярных процессоров для геймеров стал 8-ядерный Core i7-10700K, способный похвастать разблокированным множителем и поддержкой высоких тактовых частот. Так, в режиме буста он разгоняется до 5.1 ГГц, демонстрируя высокие показатели в играх. Недавно в сеть просочились маркетинговые данные, которые Intel использовала во время презентации. Давайте как следует в них разберёмся.
реклама
Итак, главным конкурентом для Core i7-10700K был выбран 12-ядерный Ryzen 9 3900XT. Выбор немного странный, поскольку на эту роль больше подходит Ryzen 7 3800ХТ. В любом случае наше мнение не имеет ничего общего с решением Intel. Первое, на что обратили внимание представители синих, это на разницу в цене. Ryzen 9 3900XT действительно сейчас значительно дороже своего соперника. Если в американской рознице их разделяет 50 долларов, то на российском рынке разница между ними равняется 10 000 рублей.
реклама
Далее был представлен слайд, демонстрирующий превосходство Core i7-10700K в играх. Для подтверждения своих результатов Intel указала тестовый стенд: видеокарта GeForce RTX 2080 Ti, 16 Гб памяти (2933 МГц против 3200 МГц – синие/красные). Предположительно использовались материнские платы на чипсетах X570 и Z490, цены на которые примерно равны. В итоге Ryzen 9 3900XT действительно обходится дороже, уступая Core i7-10700K в игровых дисциплинах.
реклама
В последнем слайде утверждается, что синие лидируют в 24 из 30 протестированных игр, однако ничего не говорится о том, как ведут себя оба чипа в синтетических программах и сложных реальных задачах. Оставим этот пункт для размышления наших читателей. Возможно, у них есть идеи, почему Intel не предоставила подобных тестов. К слову, ещё недавно руководство синих заявляло, что отрасли следует отказаться от сравнительных тестов.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила