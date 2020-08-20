Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Intel утверждает, что её 8-ядерный процессор Core i7-10700K не только быстрые в играх, но и гораздо дешевле конкурентов из AMD

[ ] для раздела Блоги
5
Ситилинк снижает цену 2070 и дарит бонус
Ryzen 9 3900XT в Регарде - смотри цену!!
Новейшая RTX 4000 - 75тр
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

На рынке процессоров неспокойно. Конкуренция разгорелась с новой силой после выхода десятого поколения чипов от Intel. Одним из наиболее популярных процессоров для геймеров стал 8-ядерный Core i7-10700K, способный похвастать разблокированным множителем и поддержкой высоких тактовых частот. Так, в режиме буста он разгоняется до 5.1 ГГц, демонстрируя высокие показатели в играх. Недавно в сеть просочились маркетинговые данные, которые Intel использовала во время презентации. Давайте как следует в них разберёмся.

реклама

Итак, главным конкурентом для Core i7-10700K был выбран 12-ядерный Ryzen 9 3900XT. Выбор немного странный, поскольку на эту роль больше подходит Ryzen 7 3800ХТ. В любом случае наше мнение не имеет ничего общего с решением Intel. Первое, на что обратили внимание представители синих, это на разницу в цене. Ryzen 9 3900XT действительно сейчас значительно дороже своего соперника. Если в американской рознице их разделяет 50 долларов, то на российском рынке разница между ними равняется 10 000 рублей. 

анонсы и реклама
Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte
MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя
Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке
10900K - смотри цену сидя
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все

реклама

Далее был представлен слайд, демонстрирующий превосходство Core i7-10700K в играх. Для подтверждения своих результатов Intel указала тестовый стенд: видеокарта GeForce RTX 2080 Ti, 16 Гб памяти (2933 МГц против 3200 МГц – синие/красные). Предположительно использовались материнские платы на чипсетах X570 и Z490, цены на которые примерно равны. В итоге Ryzen 9 3900XT действительно обходится дороже, уступая Core i7-10700K в игровых дисциплинах. 

реклама

В последнем слайде утверждается, что синие лидируют в 24 из 30 протестированных игр, однако ничего не говорится о том, как ведут себя оба чипа в синтетических программах и сложных реальных задачах. Оставим этот пункт для размышления наших читателей. Возможно, у них есть идеи, почему Intel не предоставила подобных тестов. К слову, ещё недавно руководство синих заявляло, что отрасли следует отказаться от сравнительных тестов. 

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 3.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B550M Mortar
2
Деньги вперед: главные игры второй половины августа 2020 года
14
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Crysis 3 – август 2020
32
Обзор и тестирование флагмана Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G
21
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming B550M-Plus (Wi-Fi)
50
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 – август 2020
53
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Battlefield 1
29
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime Z490-P
16
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Assassin’s Creed Unity
20
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 ADATA XPG Spectrix D50 RGB (AX4U360038G18A-DT50) объемом 16 Гбайт
39

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super – август 2020
12 августа 2020 129
Тестирование трех поколений видеокарт в игре Death Stranding
7 августа 2020 34
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 – август 2020
17 августа 2020 53
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Battlefield 1
16 августа 2020 29
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Crysis 3 – август 2020
19 августа 2020 32
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 ADATA XPG Spectrix D50 RGB (AX4U360038G18A-DT50) объемом 16 Гбайт
13 августа 2020 39

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Представлен финальный список из 56 смартфонов Xiaomi 2018-2020-х годов, которые получат прошивку MIUI 12 до конца 2020 года – полный перечень моделей и ориентировочные сроки выхода обновления
15
Компактный флагман Sony Xperia 5 сильно подешевел – Snapdragon 855, экран OLED, защита IP68, продвинутая камера и стереозвук по лучшей цене на рынке
3
Выясняем, стоит ли переплачивать 150 долларов за новую видеокарту или лучше взять карту с вторички – Radeon RX 580 VS GeForce GTX 1660 Super в тестировании Benchmark
51
Redmi Note 8T, Redmi Note 8 Pro и ещё 9 смартфонов Xiaomi не получат Android 11
10
Российская цена Redmi Note 8 Pro опустилась больше чем на 10 000 рублей – производительный процессор, 64 Мп камера и быстрая зарядка в самом популярном смартфоне лета 2020 года
4
Xiaomi выпустила серию сверхбюджетных компьютеров для геймеров – 6-ядерный Ryzen R5 2600, 8 Гб ОЗУ, Radeon RX 550 и быстрый накопитель за 260 долларов
16
29 смартфонов Xiaomi и Redmi получили свежую прошивку MIUI 12 на Android 10
3
Цена Google Pixel 3 упала на 40 000 рублей – Snapdragon 845, дисплей P-OLED, двойная фронтальная камера и чистая ОС Android 10
1
Xiaomi Redmi Note 8 Pro подешевел более чем на 10 000 рублей – 64 Мп камера, мощный процессор и быстрая зарядка по самой низкой цене с начала продаж
6
Инсайдер опубликовал цены и точную дата начала продаж игровых приставок следующего поколения – PlayStation 5 на 200 долларов дороже Xbox Series S
16
Google Pixel 4 XL подешевел на 27 000 рублей – Snapdragon 855, 3K-экран P-OLED, 90 Гц, стереозвук и аккумулятор на 3700 мА*ч по низкой цене
8
5 смартфонов Xiaomi 2020 года получили стабильную прошивку MIUI 12 в России и мире
+
Видеокарты NVIDIA Ampere будут на 40% дороже текущего поколения - GeForce RTX 3090 за 1399 долларов
29
Honor снизила цены флагманов Honor 30 Pro+, Honor 30, MagicBook Pro и других гаджетов в России – скидки до 9000 рублей
+
Новый драйвер для видеокарт AMD Radeon увеличил производительность в четырёх новых играх 2020 года на 12%
12
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3090 будет стоить 1399 долларов и иметь память GDDR6X объемом 24 Гб
47
NVIDIA не выпустит GeForce RTX 3080 Ti — ее место займет RTX 3090 с 24 ГБ видеопамяти и ценой $1399
53
Российская версия MIUI 12 вышла на 8 популярных смартфонов Xiaomi
1
Энтузиаст добавил в Horizon Zero Dawn трассировку лучей и улучшенный HDR – бесплатные визуальные эффекты на любой актуальной видеокарте
13
Будущее серии Command & Conquer во многом зависит от успеха Age of Empires IV
12

Популярные статьи

Комплектуем лучший конфиг игрового компа до 50 000 рублей
113
10 великолепных игр - я перепрохожу их снова и снова уже более 10 лет: Часть 2
26
Быстро ехать или медленно лететь - выбираем SSD для собственного ПК, финальная часть
91
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Crysis 3 – август 2020
32
Попробуем замахнуться на золотую сборку ПК с целью демонстрации богатства
42
Деньги вперед: главные игры второй половины августа 2020 года
14
Обзор и тестирование флагмана Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G
21
Разбираемся, как правильно сканировать старые фотографии
6
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B550M Mortar
2

Сейчас обсуждают

Alexshanghai IntelAmdov
11:39
так это вопрос к знакомому и к мамке с ее биосом. что оно там авто может ставить никто не знает.
Доступный 10-ядерный процессор Intel Core i9-10850K появился в продаже — новинка может стать альтернативой для Core i9-10900K при более низкой стоимости
Sergei Svinobaklan
11:36
Эти дятлы доиграются что весь народ на линукс уйдет...
Microsoft пытается убрать возможность отключения Windows Defender Antivirus
Sergei Svinobaklan
11:35
Уас та еще параша уе..наство мелкомягких
Microsoft пытается убрать возможность отключения Windows Defender Antivirus
Slav Gaidamak
11:34
ну это россия все бизнес прибыть!!! амд чей производство? вот просто так цена дешевле не бывает!!! хочешь дешевле езжай страна
AMD Ryzen 5 3600 подешевел до 10 300 рублей – 7-нм технология, 6 ядер, 12 потоков и частота до 4,2 ГГц по лучшей цене
Алекс Буш
11:33
На чем основана уверенность? Если он их не ловит это не значит, что их нет. А если не лазить по сомнительным сайтам, то и антивирус особо не нужен.
Microsoft пытается убрать возможность отключения Windows Defender Antivirus
SmaSheR
11:33
Походовый хакэндслэш - это сильно)
Минимальные рекомендованные требования для Baldur's Gate 3 приятно удивили фанатов культовой серии – Core i5-4690 и Radeon R9 280X
ronoho
11:33
у интел на рынке сейчас действительно всё так плохо? т.е. реально они хотят вбухать кучу бобала, заплатить потом с него комисии, издежки и налоги только ради того чтобы поддержать стоимость своих акци...
Intel закупится собственными акциями на $10 млрд
Sergei Svinobaklan
11:32
+100500 И не только дефендер Я попробовал каспера попробовал веба попробовал аваста малваребайтс... первым делом находит КМС активатор как злобнейшую программу И потом дальше больше все кряки... добр...
Microsoft пытается убрать возможность отключения Windows Defender Antivirus
Алекс Буш
11:31
Лучше уж ФСБ, чем цру и госдеп. Особенно, если срывать нечего...
Microsoft пытается убрать возможность отключения Windows Defender Antivirus
Alexshanghai IntelAmdov
11:30
что в них великолепного. не за что глазу зацепиться. фар край, томб райдер в разы все лучше
PC-версия Horizon Zero Dawn получила свежее обновление, решающее проблемы с вылетами игры
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем