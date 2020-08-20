Xiaomi Redmi Note 8 Pro подешевел более чем на 10 000 рублей – 64 Мп камера, мощный процессор и быстрая зарядка по самой низкой цене с начала продаж
Многие покупатели выбирают смартфон исходя из личного опыта. Например, если у пользователя уже был телефон фирмы Samsung, то с высокой вероятностью он первым делом начнёт изучать актуальные модели именно этого производителя. Другим фактором могут быть знакомые и друзья, которые уже владеют желанным гаджетом. Они часто рассказывают о своём личном опыте, о том, как удобно пользоваться новой операционной системой или маленьким некачественным экраном. Всё это детали. На самом деле современный покупатель нового смартфона должен в первую очередь ориентироваться на здравый рассудок.
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Телефоны Apple слишком дорогие и откровенно неудобные. Samsung делает неплохие аппараты, но по соотношению начинки и цены они проигрывают своим китайским конкурентам. Sony давно выпала из обоймы, а китайская Oppo продаётся в наших краях по откровенно завышенным ценам. Для бережливых и расчётливых покупателей остаётся выбор между Xiaomi и HUAWEI. Последняя делает неплохие телефоны, но без сервисов Google они выглядят неполноценно. Поэтому только Xiaomi.
Одним из наиболее интересных, на наш взгляд, смартфонов этого лета является Redmi Note 8 Pro. Он имеет всё, чтобы покупатель обратил на него своё внимание. Это и мощный процессор, и быстрая зарядка с ёмким аккумулятором, и 64 Мп камера, снимающая в любое время дня и ночи с отменным качеством, и вообще он элегантный и имеет приятный дизайн.
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Ещё недавно данный аппарат продавался по цене свыше 22 тысяч рублей. Собственно, некоторые отечественные ритейлеры его до сих пор так и продают за 22 тысячи. И это версия 6/64. Если зайти на китайский Aliexpress, то можно заметить, что там он существенно сбросил цену. Например, у некоторых продавцов он уже стоит 12 тысяч, что на 10 000 дешевле. Скидка довольно неплохая. Российская цена начинается с 15 856 рубчиков. Будем надеяться, что скоро она сравняется с китайской.
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