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4 старых флагмана HUAWEI получили глобальное обновление EMUI 10 в Китае и во всём мире

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В 2017 году вышли два флагманских смартфона Mate 10, Mate 10 Pro от компании HUAWEI. Даже сегодня они смотрятся внушительно. Всё дело в мощном процессоре HiSilicon Kirin 970, качественном 6-дюймовом AMOLED дисплее, от четырёх Гб оперативной памяти, накопителем от 64 Гб, двойной камерой с основной на 20 Мп и быстрой зарядкой. Несмотря на то, что сегодня подобной комплектацией могут похвастать бюджетные модели за 200 долларов, аппараты выглядят достойно. 

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Уже в 2020 году HUAWEI выпустила две модели серии P20 и P20 Pro. Они получили тот же флагманский процессор и дисплей, но были оснащены большим количеством памяти, по крайней мере в старшей версии. P20 Pro также имел три камеры с главным модулем на 40 Мп. 

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Все 4 модели слишком стары для того чтобы HUAWEI выпускала на них новую прошивку EMUI 10.1. Это не значит, что телефоны останутся совсем без поддержки последних обновлений безопасности. Сегодня стало известно о выходе июльского патча на все 4 смартфона. Что интересно, одновременно с этим на аппараты P20 и P20 Pro вышла глобальная прошивка EMUI 10. Это значит, что её получит не только Китай, но и жители других регионов, в том числе и России. 

Напомним, все 4 старых флагмана вышли на 8 версии EMUI. Несмотря на то, что следующая версия EMUI 11 заявлена на десятки девайсов, они, скорее всего, уже её не получат. HUAWEI пока не отказалась от рассылки обновлений безопасности на все эти устройства. 

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