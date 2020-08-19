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Минимальные и рекомендованные системные требования для Baldur's Gate 3 приятно удивили фанатов культовой серии – Core i5-4690 и Radeon R9 280X

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Серия игр Baldur's Gate уже давно обрела статус культовой. На самом деле сейчас довольно сложно встретить человека, который бы в неё играл, поскольку Baldur’s Gate II: Shadows of Amn вышла в далёком 2000-м году. Большинство игр того времени благополучно забыты. Но только не Baldur's Gate. Раз в несколько лет по сети начинают бродить слухи, упрямо утверждающие, что  BioWare начала разработку продолжения. Долгих 20 лет нам каждый раз приходилось разочаровываться. Но только не в этом году. 30 сентября третья часть знаменитой саги появится в раннем доступе. Давайте рассмотрим системные требования, которые разработчики определили, как минимальные и рекомендованные.

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Минимальные: всем владельцам Windows 7 большой привет, потому как игра запустится только на 64-битной версии «Десятки». Процессор довольно демократичный. Так, вам будет достаточно старенького Intel Core i5-4690 или AMD FX 4350. С памятью сложнее. Все, кто до сих пор сидит на 4 Гб памяти должен озаботиться минимум 8 Гб ОЗУ. Видеокарта также не должна вызвать сложностей, ведь вам будет достаточно GeForce GTX 780 или Radeon R9 280X. Обе карты довольно старые, а значит любая современная карточка подойдёт.

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С рекомендованными требованиями также не возникнет проблем. Они находятся на изображении выше. Разработчики уточняют, что после того, как игра выйдет из раннего доступа, требования могут быть скорректированы как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. Уже сейчас ясно, что игра будет доступна большей части геймеров, ведь ни о каком Core i5-9600К речь не идёт. 

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