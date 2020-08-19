Новые процессоры Ryzen 4000-й серии могут оказаться не совместимы с материнскими платами на базе чипсетов В450 и Х470
18 августа произошло важное событие. AMD официально представила новый бюджетный чипсет А520 и сообщила о запуске более 40 различных моделей материнских плат на его базе. Ключевыми партнёрами компании выступили: Asus, Gigabyte, ASRock, MSI, Biostar, Colorful и MAXSUN. Платы будут выпущены в компактном форм-факторе Mini-ITX, а также в уменьшенном его варианте (Микро). С выходом нового чипсета, в руки покупателей попадут недорогие продукты, позволяющие не только построить современную систему сегодня, но и обновить её через год, когда в продажу поступят процессоры следующего поколения.
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Что любопытно, AMD не только подтвердила совместимость новых материнских плат с настольными чипами следующего поколения Vermeer – Ryzen 4000, но и с гибридными процессорами Сezanne, известными как Ryzen 5000G, которые также основаны на архитектуре Zen 3. Информация действительно позитивная, ведь подавляющее большинство покупателей не занимаются разгоном процессора, оперативной памяти и видеокарты. Многим вообще не нужна видеокарта, а о разгоне они слышат только из рассказов бывалых оверклокеров нашего портала.
Ситуация немного омрачилась тем, что AMD так официально и не сообщила о поддержке чипсетами В450 и Х470 процессоров следующего поколения. Это вызывает опасения, что подобное решение отдано на откуп производителей материнских плат. Таким образом, если MSI захочет расширить поддержку только на половину своих продуктов, то AMD не будет оспаривать подобное решение.
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Больше всего потенциальных покупателей напугали слайды Asus, которые и внесли сумятицу, сделав презентацию немного грустной. Отметим, что ранее MSI уже указывала, что материнские платы с 32 Мб памяти точно получат расширенную поддержку ещё не вышедших процессоров, а вот обладателям недорогих вариантов на 16 Мб стоит начать волноваться. Здесь важно обратить внимание, что выше представлены официальные слайды от AMD, полностью отражающие позицию производителя в этом вопросе.
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