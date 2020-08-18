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Лето заканчивается. Кто-то уже вышел из отпуска, приступив к работе. Другим только это предстоит. Впереди долгий рабочий год. Как можно скрасить ежедневную рутину? Только компьютерные игры. Хорошо, если вы заранее запаслись подходящей видеокартой. Но ведь может такое быть, что вы истратили всё на отпуск в Египте. В этой ситуации остаётся только одно – барахолка. Не самый оптимальный вариант, но вполне себе идея, ведь никто по доброй воле не сделает вам скидку даже в 100 рублей, не говоря уже о 100 долларах.

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Сегодня мы сравним производительность двух видеокарт. Обе продаются в магазинах. Первая – GeForce GTX 1660 Super от NVIDIA имеет рекомендованную цену в 230 долларов, но по какой-то непонятной причине продаётся за все 300. Объяснения такому феномену нет. Да и выбора, кстати, тоже нет. Или вы покупаете продукт гораздо дороже его рекомендованной стоимости, либо идёте на вторичку. Именно этим мы и займёмся. Radeon RX 580 от AMD боец со стажем. Карта до сих пор имеет свою нишу, с ценой 200-220 долларов, что выгодно отличает её от GTX 1660.

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На первый взгляд карта от красных имеет на 2 Гб памяти больше (8 против 6). Вот только не всё в нашем мире решает память. Если порыться на вторичке, то вполне живую карту с гарантией можно купить за 150 долларов. А там, как повезёт. Можно попасть на майнера, а можно на добросовестного любителя World of Tanks. Если говорить о новой RX 580, то разница между соперниками составляет 100 долларов. Если же мы обратимся на вторичку, то можно говорить о двукратном разрыве. Эксперты Ютуб-канала Benchmark провели сравнение, выяснив, на что способны обе карты, и стоит ли брать карту с вторички.

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Как видите разница между видеокартами составляет 20% или 14 fps. Много это или мало? Если исходить из того, что RX 580 способна обеспечить во всех современных играх стабильные 60 кадров в секунду, то переплата в 150 долларов выглядит откровенно глупо. Здесь можно было бы придумать причину, почему стоит переплачивать эти самые 150 долларов, вот только её нет. Столь огромная разница в цене предполагает столь ничтожный прирост быстродействия. Даже если брать RX 580 с нуля, выгода куда выше.



