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Первая волна обновлений смартфонов Xiaomi окончилась ещё в июле. В начале августа стартовала вторая волна. Во многих регионах последнюю версию прошивки получили десятки аппаратов. Более 40 телефонов обновлены в Китае. Индия держится на втором месте. Европа и Россия традиционно отстают. Обновления выходят неспешно, а ошибки вылавливаются долго. Особенно неприятно, когда, вместо того чтобы искать дыры, производитель наглухо блокирует распространение MIUI 12, включая его через долгих две недели.

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Не всё так плохо. Несмотря на вялотекущие темпы распространения, в данный момент на территории РФ прошивка доступна на 8 девайсов Xiaomi. Первые два получили обновление ещё в июле. Mi 9T оказался заложником найденных ошибок, оказавшись с заблокированной прошивкой, которая у многих начала обновляться только на прошлой неделе. Одновременно с этим подтянулся и Mi 9T Pro. Немного раньше стартовал Redmi Note 9. О судьбе старшей версии с приставкой «Pro» пока ничего не известно. Новичками списка стали Poco F2 Pro и Mi 9 Lite, а Mi 9 SE начал обновляться буквально вчера.

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Столь разношёрстная картина объясняется тем, что для многих популярных телефонов прошивки попросту не готовы. Разработчики часто упоминают, что русский язык сложен и новые команды и настройки часто непонятно как переводить, чтобы они не вызывали отторжения в обществе. Судя по всему, сказывается прошлый опыт, когда недовольные мелкими огрехами пользователи штурмовали форумы китайской компании с гневными лозунгами.

Уже в самое ближайшее время появится прошивка для мегапопулярного Redmi Note 8 Pro и его обычной версии. Также ожидается выход MIUI 12 на легендарный Pocophone, а после на недорогие аппараты серии Redmi 2019-2020-х годов. Случится это должно в ближайшие недели.