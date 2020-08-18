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9 августа в Минске начались протесты оппозиции в связи с прошедшими выборами президента страны. В ход пошли зажигательные смеси, дубинки, поджоги и все остальные прелести, сопровождающие цветные революции. Отметим, что сейчас технологии позволяют координировать действия протестующих с невероятной точностью. Мало того, полиция даже не способна отследить стихийные собрания, поскольку о них договариваются на закрытых каналах Тelegram.

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Подобная практика вначале была опробована в Гонконге, после в США во время погромов движения Black Lives Matter. Сейчас дело дошло до Беларуси. Итогом активных действия оппозиции стало отключение интернета, когда на протяжение часов районы города могут быть отрезаны от любой доступной мобильной и широкополосной связи. Как оказалось, подобные проблемы не могли не коснуться сотрудников Wargaming. Всё дело в том, что многие из них в связи с эпидемией коронавируса перешли на удалённую работу. Но даже если они находятся в офисах, интернет сам собой там появиться не может.

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На ситуацию отреагировал гендиректор компании Виктор Кислый. По его словам, если обстановка будет ухудшаться придётся прибегнуть к сценарию с временным переездом семей работников Wargaming в соседние страны. План действий уже разрабатывается, а руководство внимательно следит за развитием событий. Чуть позднее появились сообщения о том, что эвакуации сотрудников не будет. Ситуация довольно напряжённая. Если протесты разгораться с новой силой, и отключения продолжаться, это может грозить любителям World of Tanks, поскольку обслуживать игру будет попросту некому.

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На самом деле серверы русскоязычного сегмента World of Tanks физически находятся в России. Это значит, что перебоев со входом в игру не будет. Неясно, какие сотрудники работают в Минске, а также можно ли будет их заменить, если возникнет такая необходимость.