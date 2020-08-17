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О первой игре студии CD Projekt Red во вселенной Ведьмака помнят все. Она до сих пор вызывает тёплые чувства у миллионов геймеров. Третья часть навсегда завоевала статус культовой. Её ещё долго будут вспоминать, приводя в пример того, как должна выглядеть РПГ. Что вы помните о второй части? Автор данного материала не может припомнить вообще ничего, несмотря на то, что честно прошёл игру от начала до конца.

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The Witcher 2 безликая, странная и маленькая. Она вызывала смешанные чувства и даже воспринималась как дополнение к первой части. Судя по всему, есть те, кто хочет восстановить справедливость. Те, кому нравится Ведьмак 2. А иначе как можно пояснить желание превратить великолепный мир третьего Ведьмака в игру-неудачника The Witcher 2?

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Для погружения в мир второго Ведьмака недостаточно только сменить графику. Нужно полностью разобраться с погодой, с текстурами и музыкой. После этого порубить звуковые эффекты и окончить интерфейсом из The Witcher 2. Несмотря на то, что мы всегда тестируем модификации перед публикацией, на этот раз этого не случилось. Если вы хотите убить The Witcher 3 – милости просим. Новый мод лучшее, что было сделано на этом направлении. Графика выглядит примитивно, освещение странное, а саундтреки не дотягивают даже до троечки. И это только косой взгляд посредством роликов и изображений. Скачать модификацию можно здесь. Подумайте несколько раз. Действительно ли вы хотите испортить самую лучшую РПГ десятилетия?

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