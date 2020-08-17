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В 2019 году наиболее дорогие смартфоны штурмовали 64 Мп камеры. Производители гордились невероятным качеством картинки, преподнося новую технологию, как вершину человеческой мысли. Как оказалось, самый большой рывок был впереди. В самом начале 2020 года (в некоторых регионах в конце 2019) Xiaomi начала продажи нового флагмана – Mi 10, который стал первым телефоном со 108 Мп объективом.

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Ясно, что одной лишь камерой дело не ограничилось. На борту новинки был замечен наиболее производительный процессор Qualcomm Snapdragon 865 и от 8-ми Гб оперативной памяти с накопителем от 128 Гб. Всё это не могло не повлиять на конечную стоимость продукта. Впервые за всю историю российская цена на телефон Xiaomi превысила 60 тысяч рублей. Фактически, это полностью лишило его шансов на продажи. В Китае ситуация была немного лучше, но и там цена оставляла желать лучшего. Стало ясно, что повторить оглушительный успех Mi 9 новый флагман не сможет.

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Ещё недавно новый смартфон стоит более 64 тысяч рублей за версию 8/128 Гб. Некоторое время назад на Aliexpress его цена резко поползла вниз. В итоге текущая скида равна 27%, что составляет более 15 тысяч рублей. Казалось бы, куда уж меньше! Самое время взглянуть на российских ритейлеров. Неясно, может быть они продают смартфон себе в убыток, но отечественная цена просто фантастическая.

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Как видите, цены стартуют с 42 тысяч рублей, что гарантирует дополнительную скиду от Aliexpress и в целом удешевление за короткий срок на 20 тысяч рублей. Если вы планировали купить себе флагман со 108 Мп камерой, то сейчас самое время. Когда продажи падают, а на горизонте мелькает новый флагман, Xiaomi просто выводит с рынка неудобные модели, которые слишком сильно подешевели.