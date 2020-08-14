Epic Game Stores поделилась информацией о количестве бесплатных закачек игры Total War Saga: TROY
Epic Game отняла у Steam увесистый кусок пирога под названием постоянные покупатели. На самом деле мы не знаем, насколько прибыльным является бизнес в цифровом магазине Epic Game Stores. Всё дело в том, что молодому игроку приходится постоянно устраивать раздачи и скидки для привлечения внимания. Стратегия «Эпиков» агрессивна и прямолинейна. Некоторые утверждают, что оставаться на плаву студии позволяет исключительно Fortnite. Как бы там ни было, но, похоже на то, настоящая война цифровых площадок ещё впереди.
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Прямо сейчас в магазине Epic Game Stores проходит раздача совершенно новой игры Total War Saga: TROY. На самом деле всё гораздо интереснее, ведь даже после окончания 48-часовой раздачи она останется эксклюзивом «Эпиков». Ранее руководство студии отказывалось делиться информацией о том, сколько людей скачивают бесплатные игры. Сегодня у нас есть уникальный, и, возможно, единственный шанс проникнуть во внутреннюю кухню студии.
На официальном Твиттер-канале Epic Game Stores появилась любопытная информация. Так, только за первый час раздачи новую Total War Saga: TROY скачало 1 миллион человек. Даже сложно представить общее число закачек, ведь раздача длиться 48 часов. Что любопытно, на этот раз сайт не упал. Здесь есть два варианта: либо желающих не так много, как было во время раздачи Grand Theft Auto V, которая намертво обрушила сайт. Хотя, может быть Epic Game докупила оборудования, расширив канал раздачи.
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