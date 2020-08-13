Энтузиаст создал самый необычный мод для игры Ведьмак – трассировка лучей и аниме в стиле Наруто с полной трансформацией окружающего мира
Первая игра во вселенной Ведьмака считается культовой, поскольку с неё всё началось. Геральт тогда несмело ступал по земле, не понимая, куда попал, и кто он. В отзывах в Steam и на официальном форуме тысячи геймеров пишут, что перепроходили игру несколько раз, каждый раз с волнением возвращаясь в одну из лучших РПГ. Третья часть по праву считается лучшей в серии. Геральт обрёл себя. За каждым его решением чувствуется его характер и личное кредо, нарушать которое он не готов ни при каких обстоятельствах.
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К сожалению, вторая часть позабыта. Многие игроки не осилили её даже на один раз. Многие геймеры пишут, что не помнят, о чём она, вокруг каких событий развивается сюжет, и кто противостоит Геральту. Отчасти, игра абсолютно заслуженно получила свой статус. Что же, если вы как раз хотели ещё раз пройти второго Ведьмака, то сейчас самое время.
Энтузиаст с ником Kakarotto23 создал модификацию игры Ведьмак 2, воплотив в ней самые сумасшедшие идеи. Первое – это трассировка лучей. Ещё никогда эта игра не получала шейдеры Reshade. Освещение и тени преобразились. Мир Ведьмака заиграл новыми красками. На самом деле это нужно видеть. Картинки на странице модификации не способны ничего передать.
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Но это только начало, после установки новой модификации преображаются не только тени и освещение. Автор вдохновлялся аниме Наруто. В результате у всех любителей данной серии будет лёгкое дежавю. Сообщается, что переработке подверглись сотни различных объектов: леса, горы, города и посёлки. Внимательно читайте описание. Данный мод не был нами протестирован, поэтому вы делаете всё на свой страх и риск.
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