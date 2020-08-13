Intel показала самый мощный графический чип и рассказала о его производительности – 42 TFLOP и 16 384 ядра в самом продвинутом GPU на рынке
Ещё весной появились сведения о новом графическом чипе Intel под названием Arctic Sound. Утверждалось, что он обладает невероятной мощью и способен обойти любой из существующих чипов в разы. На тот момент представители компании не стали подтверждать существование столь мощной технологии, однако сейчас во всеуслышание заявили о том, что подобный продукт находится в рабочем состоянии.
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Как стало известно, в лаборатории Intel находится настоящий монстр, производительность которого доходит до 42 TFLOPs, а общее количество ядер до 16 384. Раджа Кодури рассказал, что в лаборатории есть несколько моделей: 512 EU – 4 096 ядер; 512х2 – 8 192 ядра и 512х4 – 16 384 ядра. Графический процессор носит название Arctic Sound и построен на базе архитектуры HP.
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Ясно, что это не игровой GPU, поскольку в первую очередь он предназначен для центров обработки данных, облачных технологий и машинного обучения. Однако именно на его основе будет выпущена игровая архитектура Intel High-Performance Xe.
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Что до возможностей новых чипов, то младшая модель способна декодировать 10 полных потоков высококачественного видео HEVC 4K со скоростью 60 кадров в секунду. Точных сроков выхода подобного продукта на рынок нет. Ясно, что затягивать дольше чем нужно не в интересах Intel.
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