6-ядерный игровой Core i5-9600K подешевел на 60 долларов – официальная скидка от Intel позволяет купить процессор дешевле 200 долларов
Одним из наиболее привлекательных процессоров Intel является 6-ядерный Core i5-9600K. Он не так требователен к материнской плате, как старшие модели, что позволяет ему достигать высоких тактовых частот без огромных вложений. При этом он обладает отличным потенциалом и может обеспечить геймерам максимальное количество кадров в секунду в любом проекте при наличии соответствующей видеокарты.
реклама
Ещё недавно новенький Core i5-9600K продавался за 260 долларов. Вчера стало известно, что Intel вместе с крупными американскими ритейлерами провидит большую промо-акцию, в рамках которой стартовали продажи всей линейки 9-го поколения по сниженным ценам. Что интересно, обладая и без того одной из наиболее привлекательных цен на рынке, Core i5-9600K подешевел больше других. Так, многие потеряли не больше 35 долларов, в то время как геймерский шестиядерник просел на 60 долларов.
реклама
К сожалению, подобные скидки недоступны жителям России. Нам ещё долго придётся платить за данный чип 300 долларов в надежде, что рано или поздно скидки доберутся и к нам. Напомним, Core i5-9600K имеет 6 полноценных ядер без функции многопоточности и способен работать на тактовой частоте в режиме буста до 4.6 ГГц. Как сказано выше, он легко берёт 4.8 ГГц даже на штатном кулере.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила