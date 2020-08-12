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Одним из наиболее привлекательных процессоров Intel является 6-ядерный Core i5-9600K. Он не так требователен к материнской плате, как старшие модели, что позволяет ему достигать высоких тактовых частот без огромных вложений. При этом он обладает отличным потенциалом и может обеспечить геймерам максимальное количество кадров в секунду в любом проекте при наличии соответствующей видеокарты.

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Ещё недавно новенький Core i5-9600K продавался за 260 долларов. Вчера стало известно, что Intel вместе с крупными американскими ритейлерами провидит большую промо-акцию, в рамках которой стартовали продажи всей линейки 9-го поколения по сниженным ценам. Что интересно, обладая и без того одной из наиболее привлекательных цен на рынке, Core i5-9600K подешевел больше других. Так, многие потеряли не больше 35 долларов, в то время как геймерский шестиядерник просел на 60 долларов.

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К сожалению, подобные скидки недоступны жителям России. Нам ещё долго придётся платить за данный чип 300 долларов в надежде, что рано или поздно скидки доберутся и к нам. Напомним, Core i5-9600K имеет 6 полноценных ядер без функции многопоточности и способен работать на тактовой частоте в режиме буста до 4.6 ГГц. Как сказано выше, он легко берёт 4.8 ГГц даже на штатном кулере.