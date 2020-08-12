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Ежемесячно на рынок попадает несколько десятков смартфонов от известных брендов. Большая часть из них так и остаётся в тени своих наиболее успешных конкурентов. Однако есть и такие, которые продаются многомиллионными тиражами, вызывая повышенный интерес у покупателей. Рецепт идеального телефона не изобретён. Требования рынка да и желания покупателей постоянно меняются. Хотя, иногда кажется, что Xiaomi подобралась ближе других к заветной тайне оптимального смартфона.

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Когда Redmi Note 8 Pro вышел на рынок, многие критики утверждали, что это настоящий провал. Шутка ли, вместо традиционного процессора Snapdragon был выбран сомнительный MediaTek. Были сомнения относительно его энергоэффективности и проблем с просадками из-за троттлинга. Как оказалось, все опасения были вызваны полным незнанием современных продуктов тайваньской компании.

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Этим летом фиксируется небывалый спрос на Redmi Note 8 Pro. И в этом нет ничего удивительного. Главной особенностью его считается продвинутая 64 Мп камера, способная делать снимки уровня флагманов 2019 года. Это значит, что усилиями Xiaomi разрыв между недорогими телефонами и аппаратами за 1 500 долларов сократился до одного года. Также смартфон получил 6/64 Гб памяти, быструю зарядку и внушительный процессор, который соответствует флагманам 2019 года.

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Одним словом, в этом телефоне есть всё, чтобы назвать его флагманом, кроме цены. Прямо сейчас на российском рынке он продаётся за 20 тысяч рублей. Проводятся небольшие распродажи. Но выиграть больше трёх тысяч не удастся. Совсем иная ситуация на китайской площадке Aliexpress. Там глобальная версия Redmi Note 8 Pro стоит 12 тысяч рублей. Прибавьте к этому купон на 1 000 и получите самую дешёвую стоимость с начала продаж.