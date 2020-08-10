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Отпуск – самое время поиграть в игры, которым вы не смогли уделить внимания за длинный рабочий год. Здесь есть только одна проблема: ваша медленная видеокарта, которая превращает любую игру в психологический эксперимент. Если вам надоело уговаривать себя, что 30 fps с постоянными просадками до 20 кадров в секунду достаточно для любой игры – читайте данный материал. Мы обратились к большой статье экспертов Тomshardware, которые долгими зимними вечерами тестировали видеокарты, определив, какая же из них является лучшей в своей ценовой категории. Начнём с бюджетных вариантов.

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GeForce GTX 1660 Super – лучшая для киберспорта. На самом деле данная модель отлично справляется с любыми современными играми в разрешении 1080р на средних настройках графики. По мнению экспертов, она не может рекомендоваться для этих игр, поскольку уже через год не сможет обеспечить комфортный уровень fps даже на низких настройках. В конце концов видеокарта покупается на несколько лет.

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GeForce RTX 2060 – начальный уровень для трассировки лучей. Если вы хотите изучить преимущества трассировки лучей, но не желает платить слишком много, то эта карта станет идеальным решением. На самом деле без поддержки технологии DLSS 2.0 поиграть с трассировкой получится только на низких настройках графики, но есть мнение, что подобных игр будет выходить всё больше.

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Radeon RX 5600 XT – лучшая до игр 10800р. Стоит на 50 долларов меньше предыдущей модели, предлагая примерно одинаковую производительность. Если вы не любите эксперименты – эта карта станет лучшим выбором для современных игр в разрешении 1080р на несколько лет вперёд.

Radeon RX 5700 XT – оптимальный выбор. Игр с поддержкой трассировки лучей критически мало. Скорее всего они начнут массово появляться через несколько лет. Зачем переплачивать 150-200 долларов за то, что может вам никогда не пригодиться. Данная модель отлично справляется с любыми играми в 2К. Кроме того, она значительно дешевле аналогичных по производительности моделей зелёного лагеря.

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GeForce RTX 2070 Super – для любителей трассировки в 2К. Если у вас есть лишние 150-200 долларов, и вы обязательно хотите испробовать трассировку лучей в нескольких существующих играх, то лучше варианта не найти. Возможно, вы так ничего и не найдёте, но ведь в будущем технологии будут только развиваться. Одним словом, видеокарта действительно быстрая и достойная, но надеяться на выгоду от трассировки лучей здесь и сейчас не стоит.

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P.S. Отметим, что в списке есть и более производительные модели, однако, мы полагаем, что с выходом нового поколения видеокарт от NVIDIA, они могут потерять свою привлекательность, что делает их покупку сегодня бессмысленной. Больше информации в оригинальном материале.