Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Выбор оптимальной видеокарты лета 2020 года – лучшие игровые решения для любого кошелька от Тomshardware

[ ] для раздела Блоги
+
Новейшая RTX 4000 - 75тр
10900K - смотри цену сидя
MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде
Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Отпуск – самое время поиграть в игры, которым вы не смогли уделить внимания за длинный рабочий год. Здесь есть только одна проблема: ваша медленная видеокарта, которая превращает любую игру в психологический эксперимент. Если вам надоело уговаривать себя, что 30 fps с постоянными просадками до 20 кадров в секунду достаточно для любой игры – читайте данный материал. Мы обратились к большой статье экспертов Тomshardware, которые долгими зимними вечерами тестировали видеокарты, определив, какая же из них является лучшей в своей ценовой категории. Начнём с бюджетных вариантов.

реклама

GeForce GTX 1660 Super – лучшая для киберспорта. На самом деле данная модель отлично справляется с любыми современными играми в разрешении 1080р на средних настройках графики. По мнению экспертов, она не может рекомендоваться для этих игр, поскольку уже через год не сможет обеспечить комфортный уровень fps даже на низких настройках. В конце концов видеокарта покупается на несколько лет. 

анонсы и реклама
Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке

GeForce RTX 2060 – начальный уровень для трассировки лучей. Если вы хотите изучить преимущества трассировки лучей, но не желает платить слишком много, то эта карта станет идеальным решением. На самом деле без поддержки технологии DLSS 2.0 поиграть с трассировкой получится только на низких настройках графики, но есть мнение, что подобных игр будет выходить всё больше.

реклама

Radeon RX 5600 XT – лучшая до игр 10800р. Стоит на 50 долларов меньше предыдущей модели, предлагая примерно одинаковую производительность. Если вы не любите эксперименты – эта карта станет лучшим выбором для современных игр в разрешении 1080р на несколько лет вперёд.

Radeon RX 5700 XT – оптимальный выбор. Игр с поддержкой трассировки лучей критически мало. Скорее всего они начнут массово появляться через несколько лет. Зачем переплачивать 150-200 долларов за то, что может вам никогда не пригодиться. Данная модель отлично справляется с любыми играми в 2К. Кроме того, она значительно дешевле аналогичных по производительности моделей зелёного лагеря.

реклама

GeForce RTX 2070 Super – для любителей трассировки в 2К. Если у вас есть лишние 150-200 долларов, и вы обязательно хотите испробовать трассировку лучей в нескольких существующих играх, то лучше варианта не найти. Возможно, вы так ничего и не найдёте, но ведь в будущем технологии будут только развиваться. Одним словом, видеокарта действительно быстрая и достойная, но надеяться на выгоду от трассировки лучей здесь и сейчас не стоит. 

реклама

P.S. Отметим, что в списке есть и более производительные модели, однако, мы полагаем, что с выходом нового поколения видеокарт от NVIDIA, они могут потерять свою привлекательность, что делает их покупку сегодня бессмысленной. Больше информации в оригинальном материале

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 3
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Anno 1800
1
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600Х & Radeon RX 5700
9
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B550-E Gaming
7
Тестирование трех поколений видеокарт в игре Death Stranding
29
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B550i Gaming Edge WiFi
15
Битва игровых компьютеров: Core i3-8350K & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 590
17
Деньги вперед: главные игры первой половины августа 2020 года
35
Обзор и тестирование корпуса ASUS TUF Gaming GT301
19
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi
30
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS GeForce GTX 1070 – август 2020
50

Интересные материалы

Тестирование трех поколений видеокарт в игре Death Stranding
7 августа 2020 29
Деньги вперед: главные игры первой половины августа 2020 года
4 августа 2020 35
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS GeForce GTX 1070 – август 2020
3 августа 2020 50
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi
3 августа 2020 30

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Старые флагманы Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12 на Android 10
3
13 телефонов Xiaomi, которые получат MIUI 12 в России в августе – полный список и сроки для каждой модели
2
Стали известны технические характеристики и дата выхода видеокарт GeForce RTX 3090, RTX 3080 и RTX 3070 – 24 Гб быстрой памяти и флагманский чип PG132-10
21
Создатели World of Tanks рассказали 10 интересных и малоизвестных фактов, о которых почти никто не знает - на грани разорения, король среди танкистов и многое другое
25
Российская версия флагманского HUAWEI P30 подешевела более чем на 30 000 рублей – мощный процессор, быстрая зарядка и продвинутая камера по самой низкой стоимости с начала продаж
5
Более 70% всех геймеров "сидят" на устаревших медленных видеокартах – неутешительная статистика Steam за июль 2020 года
69
Изучаем потенциал видеокарты NVIDIA GTX 1070 Ti – лучшая видеокарта с вторички или слишком медленно для современных игр в тестировании от GECID
43
Honor 30S сильно подешевел – Kirin 820, 128 ГБ памяти, 64-Мп камера, аккумулятор на 4000 мА*ч и NFC дешевле, чем Xiaomi Redmi Note 9 Pro
3
Один из главных эксклюзивов Sony Playstation 4 вышел на ПК и тут же был взломан хакерами – игра уже на торрентах
29
Видеокарты AMD Radeon следующего поколения могут оказаться в 2-3 раза производительнее за счёт новой компоновки кристалла
47
Анонс видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30 (Ampere) может состояться раньше ожидаемого срока
227
Xiaomi выпустит премиальный OLED-телевизор с огромной диагональю и частотой 120 Гц по самой низкой цене на рынке
19
Составлен список производителей, выпускающих больше всего бракованных видеокарт – PowerColor и Palit занимают лидирующие позиции
43
NVIDIA готовит как минимум шесть моделей видеокарт поколения Ampere — новинки получат от 24 до 8 Гбайт памяти
52
Стабильная прошивка MIUI 12 стала доступна на 33 смартфона Xiaomi – список телефонов и ссылки на закачку
1
Renoir против Intel: полная версия сравнительной таблицы по версии AMD
9
Honor 30 Premium подешевел на 11 000 рублей – Kirin 985 5G, 256 ГБ памяти, топовая камера и аккумулятор на 4000 мА*ч по лучшей цене на рынке
1
В The Witcher 3 добавили полсотни модов – графика и текстуры преобразились до неузнаваемости
20
Bethesda бесплатно раздаёт первую Quake
13
Изучаем игровой потенциал нового 8-ядерного процессора Ryzen 7 4700G – универсальный геймерский чип или медленный компромиссный вариант по мнению экспертов Benchmark
26

Популярные статьи

Процессоры Ryzen с микроархитектурой Zen+ - плохой выбор для универсального игрового компьютера в 2020 году
210
7 причин, по которым вам не стоит покупать мощную видеокарту
74
Топ 3 Лучшие материнские платы для AMD Ryzen до 7000 рублей
36
ASUS Radeon RX 470 DirectCU II в разгоне под водой при температуре ниже 0 °C
20
Место настольного компьютера – на столе, как ни странно, для кого-то это может стать открытием
26
Ретробенчмаркинг — GeForce 8800 GTX (G80)
16
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600Х & Radeon RX 5700
9
RGB придумали, чтобы отвлечь внимание от дешевого неряшливого компьютера
17
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Anno 1800
1

Сейчас обсуждают

Стефанов Виктор
10:30
а как этот прирост частоты отразится на попугаях? если мне за пол попугая придется ставить водянку и чиллер - то зачем такой прирост. а без разгона разницы то между 4700G и 10700K нету, а вот ценни...
Изучаем игровой потенциал нового 8-ядерного процессора Ryzen 7 4700G – универсальный геймерский чип или медленный компромиссный вариант по мнению экспертов Benchmark
Павел Волков
10:28
Доrогой Самаrин, комплюктер моей мечты должен открывать брузер и работать ровно с теми задачами, которые мне необходимы. Я искренне рад, что Вы, являясь студентом, можете мне пожелать 144 герца, на чт...
7 причин, по которым вам не стоит покупать мощную видеокарту
Стефанов Виктор
10:27
а потому что в сборке не 3500X а 4700G, и помимо игр еще куча прикладных задач, зачем мне 6 обрезанных ядер за 200. если можно 8 полноценных за 300
Изучаем игровой потенциал нового 8-ядерного процессора Ryzen 7 4700G – универсальный геймерский чип или медленный компромиссный вариант по мнению экспертов Benchmark
Jaster
10:25
Когда покупал в MiniITX свою 1070ti, на самом деле думал между 1070 обычной (коих было много)и 1080 (которых было всего пара моделей коротких). Но так удачно подвернулась недорого 1070ti от Зотак, что...
Изучаем потенциал видеокарты NVIDIA GTX 1070 Ti – лучшая видеокарта с вторички или слишком медленно для современных игр в тестировании от GECID
Inqizitor
10:24
Дешёвка на VA матрице? Это как? Сони KD-85XH9505 стоит $4500 на VA. И вот Сяоми должны были выпустить то же самое за $1500 хотя-бы.
Xiaomi выпустит премиальный OLED-телевизор с огромной диагональю и частотой 120 Гц по самой низкой цене на рынке
Павел Волков
10:23
"Хобби - играть в игры." - это финиш, который даже не стартовал, словно листья сакуры упали с дуба. Одним словом - БРЕД.
7 причин, по которым вам не стоит покупать мощную видеокарту
Alexshanghai IntelAmdov
10:23
ну а как разгон с 4.7 до 5 должен дать заметную производительность, если это жалкий прирост на 6% частоты? только упоротые не фанаты верят, что без 5ггц на интел не поиграть лол. по такой логике проц ...
Изучаем игровой потенциал нового 8-ядерного процессора Ryzen 7 4700G – универсальный геймерский чип или медленный компромиссный вариант по мнению экспертов Benchmark
Andre7k
10:21
Асуса нет почему то в рейтингах
Составлен список производителей, выпускающих больше всего бракованных видеокарт – PowerColor и Palit занимают лидирующие позиции
Sergei Svinobaklan
10:21
У меня всю дорогу столовая ориентация Несмотря на то что монитор не меньше чем у девчонки на фото, блок стоял рядом, причем фултауеэр ТТ Хазер 4... Но стол большой, советский еще, ему лет как мне, ака...
Место настольного компьютера – на столе, как ни странно, для кого-то это может стать открытием
Alexshanghai IntelAmdov
10:21
тебе шашачки или ехать? почему 3500х это хороший проц для игр, а 9600 уже вдруг нет? что за двойные стандарты?
Изучаем игровой потенциал нового 8-ядерного процессора Ryzen 7 4700G – универсальный геймерский чип или медленный компромиссный вариант по мнению экспертов Benchmark
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем