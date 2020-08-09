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Легендарным танчикам 10 лет. Это действительно большое событие. И дело даже не в том, как вы относитесь к World of Tanks. Важно, что это единственный продукт на постсоветском пространстве, который выстрелил. Можно назвать серию Metro или S.T.A.L.K.E.R, но их прибыль да и успех даже не приблизился к тому, чего смогла добиться Wargaming.

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Ребята из Рcgamesn пообщались с разработчиками, выяснив наиболее интересные и малоизвестные факты, о которых знают очень небольшое количество геймеров. Отметим, что все 10 фактов в формат небольшой новости не поместятся. Мы укажем только самые любопытные из них. Все остальные можно посмотреть в оригинальном материале.

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Проблемы с деньгами. За месяц до запуска открытого бетатеста у разработчиков закончились деньги. Им пришлось одалживать у родителей и знакомых. Сейчас к World of Tanks имеет многомиллионную армию фанатов, которые оплачивают премиум и золотые танки, что позволяет Wargaming выпускать огромное количество контента и постоянно работать над улучшением игры.

Традиция дарить на праздники премиумный танк. На рождество 2010 года разработчики случайно допустили ошибку, в результате которой случайным игрокам досталось куча игрового золота. Те, кто ничего не получил, были жутко недовольны. Дабы снизить накал страстей всем вручили премиумный M3 Light Premium. С тех пор это стало традицией.

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Самые желанные танки. Одним из самых редких и желанных был Type 59. Он продавался полтора месяца, после чего был удалён, поскольку оказался слишком крутым. Иногда в магазине появляется его золотая версия Type 59G. Случается это крайне редко, а продажа идёт считанные минуты.

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Кстати, среди 180 миллионов танкистов есть настоящий король, а группа The Offspring в свободное время любит погонять под своими внутриигровыми аватарами. А ещё там попадаются очень странные личности. Например, один танкист провёл 12 000 боёв на МС-1 только потому, что не знал, что можно воспользоваться деревом прокачки и купить новый танк.



