Видеокарты AMD Radeon следующего поколения могут оказаться в 2-3 раза производительнее за счёт новой компоновки кристалла
Согласно дорожной карте AMD, к 2022 году выйдет новое поколение видеокарт, основанное на архитектуре RDNA 3. Говорить о них немного преждевременно, ведь мы до сих пор мало что знаем о графических чипах на архитектуре RDNA 2, которые появятся в продаже в конце 2020 года. Несмотря на незначительно количество информации о них, есть данные, способные не только заинтересовать настоящих фанатов AMD, но и удивить поклонников NVIDIA.
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Известно, что процессоры Ryzen 3000-й серии на архитектуре Zen 2 основаны на чиплетах. Кто-то утверждает, что это их слабое звено, другие говорят, что, благодаря такому нововведению, удалось добиться значительного роста производительности. Судя по всему, сама AMD не разочаровалась подобной технологией, поскольку графическая архитектура следующего поколения – RDNA 3, будет основана на чиплетах. Сообщается о GCD (сложные графические матрицы) и MCD (сложные матрицы памяти) в качестве ключевых функциональных блоков.
Эксперты рассказывают, что увеличение площади кристалла приводит к удорожанию. При этом производительность растёт не пропорционально. Если разделить кристалл на несколько мелких блоков, то производительность может вырасти в 2-3 раза по сравнению с моделями, основанными на монолитном кристалле.
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Первым графическим чипом, который получит подобную реализацию, станет Navi 31. Ориентировочная дата выхода – 2022 года. Стоит отметить, что новая графическая архитектура NVIDIA под названием Hopper, также основана на чиплетах. Инсайдеры указывают, что она выйдет после Ampere, видеокарты на базе которой поступят в продажу уже в сентябре текущего года.
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