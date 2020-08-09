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Один из главных эксклюзивов Sony Playstation 4 вышел на ПК и тут же был взломан хакерами – игра уже на торрентах

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Одним из ключевых преимуществ игровой приставки Playstation 4 является наличие эксклюзивов. Ребята из Sony делают всё, чтобы владельцы консолей получали доступ к проектам, которых нет на ПК и Xbox One. Именно этим можно объяснить двукратное превосходство Playstation 4 на рынке, ведь совсем недавно японская корпорация отрапортовала об отгрузке 120 миллионов единиц своей приставки. Иногда случается так, что эксклюзивы через какое-то время приходят на ПК. Чаще это исключение из правил. Особенно приятно, когда это проекты ААА-уровня, имеющие огромное фанатское сообщество.

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7 августа на ПК вышла старая знакомая консольщиков – Horizon Zero Dawn. Долго рассказывать об игре мы не будем, поскольку все поклонники жанра да и просто интересующиеся подобными проектами наверняка уже давно хотели бы в неё поиграть. Долгое время единственным выходом оставался просмотр роликов на Ютуб. Сейчас же есть уникальная возможность оценить эксклюзив Playstation 4. 

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Российская цена Steam выглядит немного разочаровывающе (2 800 рублей), поскольку во многих других регионах при пересчёте в местную валюту выходит гораздо дешевле. Можно смело заявить, что это компенсируется полным отсутствием врага всех геймеров – Denuvo. Что любопытно, благодаря этому факту игра тут же была взломана и попала на торренты. Мы не рекомендуем вам скачивать пиратский контент, однако понимаем, что для многих людей это единственный шанс поиграть в столь дорогие проекты. 

Особенно повезло владельцам процессоров AMD, поскольку портирование осуществлялось в тесном контакте с инженерами красной компании. Это позволило интегрировать в проект самые передовые технологии, которые есть в чипах Ryzen. Особенно это актуально на фоне того, что многие разработчики просто игнорируют эти технологии. Почитать подробности на эту тему можно здесь

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