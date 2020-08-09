Один из главных эксклюзивов Sony Playstation 4 вышел на ПК и тут же был взломан хакерами – игра уже на торрентах
Одним из ключевых преимуществ игровой приставки Playstation 4 является наличие эксклюзивов. Ребята из Sony делают всё, чтобы владельцы консолей получали доступ к проектам, которых нет на ПК и Xbox One. Именно этим можно объяснить двукратное превосходство Playstation 4 на рынке, ведь совсем недавно японская корпорация отрапортовала об отгрузке 120 миллионов единиц своей приставки. Иногда случается так, что эксклюзивы через какое-то время приходят на ПК. Чаще это исключение из правил. Особенно приятно, когда это проекты ААА-уровня, имеющие огромное фанатское сообщество.
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7 августа на ПК вышла старая знакомая консольщиков – Horizon Zero Dawn. Долго рассказывать об игре мы не будем, поскольку все поклонники жанра да и просто интересующиеся подобными проектами наверняка уже давно хотели бы в неё поиграть. Долгое время единственным выходом оставался просмотр роликов на Ютуб. Сейчас же есть уникальная возможность оценить эксклюзив Playstation 4.
Российская цена Steam выглядит немного разочаровывающе (2 800 рублей), поскольку во многих других регионах при пересчёте в местную валюту выходит гораздо дешевле. Можно смело заявить, что это компенсируется полным отсутствием врага всех геймеров – Denuvo. Что любопытно, благодаря этому факту игра тут же была взломана и попала на торренты. Мы не рекомендуем вам скачивать пиратский контент, однако понимаем, что для многих людей это единственный шанс поиграть в столь дорогие проекты.
Особенно повезло владельцам процессоров AMD, поскольку портирование осуществлялось в тесном контакте с инженерами красной компании. Это позволило интегрировать в проект самые передовые технологии, которые есть в чипах Ryzen. Особенно это актуально на фоне того, что многие разработчики просто игнорируют эти технологии. Почитать подробности на эту тему можно здесь.
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