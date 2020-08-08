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Если вы покупаете обычный телефон, стоимость которого не превышает 10 тысяч рублей, то ждать от него чудес, просто глупо. Уже дома вы обнаружите, что он постоянно лагает, подвисает и глючит. Вам придётся постоянно выгружать приложения из памяти и перезагружать ваш смартфон, а уже через полгода страданий забросить его на полку. Чуть лучше положение у тех, кто покупает девайсы стоимостью около 20 тысяч. Там и много памяти и большой дисплей и даже быстрая зарядка. На самом деле такие аппараты – это компромиссные решения, ведь производитель изначально попытался удешевить в них всё, что возможно.

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В этой ситуации самое время взглянуть в сторону флагманов. Наши читатели резонно заметят, что это крайне дорого, ведь флагманы стоят чуть ли не 1 000 долларов. Верно, если вы покупаете только вышедший аппарат. А вот с флагманами годичной давности всё иначе. Производитель понимает, что от них нужно избавляться. Залежалый товар никому не нужен, особенно если его цена превышает 60 тысяч.

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Ещё недавно производительный флагман 2019 года – HUAWEI P30 стоил больше 60 000 рублей. В последнее время цена на него постоянно снижалась. Младшие версии и новые телефоны напирают. Сегодня на площадке Аliexpress его можно взять со скидкой 20 тысяч и выше. Кажется, что уже лучше предложения не будет. В этом случае радует российская розница. Здесь неожиданно цена упала ещё ниже. Так, многие ритейлеры опустили его стоимость ниже 30 тысяч рублей. Это значит, что выгода составит больше 30 000 рублей.

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Напомним, перед нами мощнейший смартфон. Он может похвастать отличным дисплеем размером 6.1 дюйма, быстрым процессором Kirin 980, скоростной зарядкой и большим количеством памяти: 6/128 или 8/256.