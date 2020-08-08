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Разгон процессора – это одно из самых любимых дел настоящих оверклокеров. Эти ребята часами подбирают настройки, не спят ночами в поисках идеального охлаждения и даже спиливают крышку с чипа, дабы залить туда правильный припой. Если вы узнали себя в нашем коротком описании, то данный очерк будет для вас бесполезен, ведь вы уже обладаете всеми необходимыми знаниями. Однако, далеко не все наши читатели столь продвинуты. Многие не хотят выжимать из своего компьютера все соки. Им достаточно лёгкого разгона, который поднимет не только тактовые частоты, но и самооценку владельца ПК.

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Сегодня мы кратко пройдёмся по небольшому курсу «молодого оверклокера», который предлагают ребята с сайта Рcgamesn. Никаких сложных материй. Простая и понятная инструкция. Давайте приступим. Итак, для вашего удобства пункты будут разделены на небольшие тезисы.

Убедитесь, что ваш процессор поддаётся разгону. Для Intel – в конце названия чипа должна стоять буква «К», например, Core i7 9700К. Для AMD – подойдут любые современные чипы Ryzen, однако лучше остановиться на серии Ryzen 5, начиная с процессора 2600 и выше.

Скачайте ПО для тестирования стабильности процессора. CPU-Z для мониторинга и Cinebench для производительности. Можно остановиться и на других программах, если эти по каким-то причинам не устраивают.

Обновить BIOS материнской платы. Без этого не будет никакого разгона.

Можно использовать программу Ryzen Master, однако авторы предлагают воспользоваться разгоном напрямую из BIOS.

Проще всего разогнать процессор подняв множитель процессора (BCLK). Скорее всего его значение установлено по умолчанию на 100 МГц. Например, у Core i5 6600K эта цифра равна 35, что соответствует тактовой частоте 3 500 МГц.

Не стоит ждать от процессора чудес. Для первого теста будет достаточно поднять тактовую частоту на 5%, а после, протестировав стабильность, идти дальше.

Тщательное тестирование после любых изменений множителя – залог стабильной работы всей системы.

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Стоит упомянуть, что в оригинальной статье указывается и на другие методы разгона. Например, поднять напряжение чипа. Однако, далеко не все идут так далеко. За подробностями обращайтесь в оригинальный материал. Помните, лучше делать всё неспешно, дабы избежать нежелательных рисков.

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