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Xiaomi неплохо научилась продавать флагманы. Наиболее популярные модели расходятся миллионными тиражами. Это далеко не те цифры, которые показывают Apple и Samsung, но вполне неплохо для молодой компании. Ещё лучше продаются среднебюджетники. Так, смартфон Redmi Note 8 Pro попал в тройку наиболее популярных аппаратов лета текущего года на ЯндексМаркете. Подобным девайсам присуще отличное соотношение между производительностью и ценой, что даже при текущем разнообразии брендов встречается редко.

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Однако, наибольшие продажи телефонов Xiaomi приходятся на бюджетные устройства. Серия Redmi позволяет получить в свои руки полноценный инструмент для сёрфинга в интернете и игр. Мало того, это отличная мультимедийная машина, которая справляется с любыми задачами. В последнее время данная серия комплектуется довольно производительными чипами Snapdragon 439 и достаточными для любых задач двумя гигабайтами оперативной памяти.

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В топ наиболее продаваемых телефонов Xiaomi несомненно входят модели Redmi 8 и Redmi 8А. Особенно обидно, что оба аппарата до сих пор работали на девятой версии мобильной ОС Android. Сегодня данная оплошность была устранена. Смартфоны получили стабильную прошивку на Android 10. К сожалению, приходится констатировать, что это всё ещё устаревшая MIUI 11. Судя по всему, прежде чем перейти на новую MIUI 12, необходимо обновить версию ОС. Производитель сообщает, что прошивка начнёт поступать пользователям волнами. Первыми её увидят жители Поднебесной. Если вам не терпится, вот ссылки на закачку: Redmi 8, Redmi 8А.