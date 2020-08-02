Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В последнее время развернулась настоящая борьба за рынок флагманских смартфонов. Производители соревнуются не столько в технологиях, сколько в том, какие фишки они могут внедрить в свой телефон, дабы поднять на него цену до заоблачных высот. Кто-то устанавливает дисплей с частотой обновления 144 Гц, другие умудряются прилепить к процессору миниатюрное водяное охлаждение, некоторые экспериментируют с большим количеством камер. Пределу совершенству и фантазии просто нет, как и росту цен, которые каждый год бьют всё новые и новые рекорды.

реклама

Совсем иная дорога у HUAWEI. Китайцы делают смартфоны, которые не бьют рекорды, не хвастают бесполезными герцами и тому подобными бесполезными фишками. Одним из самых мощных аппаратов 2020 года HUAWEI стал P40 Pro. Телефон получил уникальную компоновку камер и в целом выглядит сбалансированным и стоит каждого рубля, который вы за него заплатите. Особенно актуально это стало сейчас, когда цена на новенький девайс снизилась на 40 000 рублей.

анонсы и реклама Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке RTX 2080 Ti - цена упала на порядок <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Цена на память рухнула на порядок в Регарде Цена на память рухнула в Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке

Итак, совсем недавно HUAWEI P40 Pro можно было купить чуть ли не за 100 000 рублей. Несмотря на флагманские характеристики, это отпугивало многих потенциальных клиентов. Что же, теперь у них есть повод обратить внимание на этот телефон, ведь он подешевел до 56 000 рублей. Отметим, что данная скидка доступна у официального ритейлера китайской компании на Aliexpress.

Что до технического оснащения данного смартфона, то он получил отличный дисплей, выполненный по технологии OLED, самый производительный процессор китайской компании – HiSilicon Kirin 990. Наконец, это уникальный блок камер, 50-Мп сенсор которого может похвастать просто невероятным качеством снимков.