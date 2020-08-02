Официальная цена флагмана HUAWEI P40 Pro снизилась на 40 000 рублей – продвинутая камера и быстрый процессор в самом сбалансированном смартфоне 2020 года
В последнее время развернулась настоящая борьба за рынок флагманских смартфонов. Производители соревнуются не столько в технологиях, сколько в том, какие фишки они могут внедрить в свой телефон, дабы поднять на него цену до заоблачных высот. Кто-то устанавливает дисплей с частотой обновления 144 Гц, другие умудряются прилепить к процессору миниатюрное водяное охлаждение, некоторые экспериментируют с большим количеством камер. Пределу совершенству и фантазии просто нет, как и росту цен, которые каждый год бьют всё новые и новые рекорды.
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Совсем иная дорога у HUAWEI. Китайцы делают смартфоны, которые не бьют рекорды, не хвастают бесполезными герцами и тому подобными бесполезными фишками. Одним из самых мощных аппаратов 2020 года HUAWEI стал P40 Pro. Телефон получил уникальную компоновку камер и в целом выглядит сбалансированным и стоит каждого рубля, который вы за него заплатите. Особенно актуально это стало сейчас, когда цена на новенький девайс снизилась на 40 000 рублей.
Итак, совсем недавно HUAWEI P40 Pro можно было купить чуть ли не за 100 000 рублей. Несмотря на флагманские характеристики, это отпугивало многих потенциальных клиентов. Что же, теперь у них есть повод обратить внимание на этот телефон, ведь он подешевел до 56 000 рублей. Отметим, что данная скидка доступна у официального ритейлера китайской компании на Aliexpress.
Что до технического оснащения данного смартфона, то он получил отличный дисплей, выполненный по технологии OLED, самый производительный процессор китайской компании – HiSilicon Kirin 990. Наконец, это уникальный блок камер, 50-Мп сенсор которого может похвастать просто невероятным качеством снимков.
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