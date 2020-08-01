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По данным ЯндексМаркета, в число самых популярных смартфонов этого лета входит модель Redmi Note 8 Pro от Xiaomi. Она вышла в 2019 году, продолжая завоёвывать всё большее количество фанатов. На старте продаж её рекомендованная цена в России составила внушительные 22 тысячи рублей. Несмотря на это, уже тогда телефон пользовался высокой популярностью. Прямо сейчас наиболее дешёвую модель – 6/64 Гб можно купить на отечественном рынке за 14 490 рублей, однако, если присмотреться к предложениям на Aliexpress, то можно увидеть, что финальная скидка окажется ещё больше.

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Итак, минимальная цена в официальном китайском магазине на Aliexpress стартует с 12 447 рублей, если вычесть ещё скидку по купонам, то окажется, что по сравнению с начальной стоимостью новенький Redmi Note 8 Pro можно взять на 10 тысяч рублей дешевле. Давайте рассмотрим сильные стороны данного аппарата чуть ниже по списку:

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Корпус выполнен из стекла и металла. Никакого пластика.

Большой яркий экран размером 6.53 дюйма разрешением 1080р.

Продвинутая 64-Мп камера, которая позволяет делать очень качественные снимки не только днём, но и в ночное время. Также есть три дополнительных камеры и фронтальная на 20 Мп.

Мощный процессор MediaTek Helio G90T, который может сравниться с флагманами 2019 года по производительности, что позволяет запускать даже самые требовательные игры на максимальных настройках графики.

Аккумулятор на 4500 мАч с функцией быстрой зарядки.

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Это далеко не весь перечень, поскольку аппарат получил все самые современные беспроводные интерфейсы и поддерживает интернет 4-го поколения.