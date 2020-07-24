Core i7-10700K против Ryzen 7 Pro 4750G – тестирование процессора и интегрированной графики от Тomshardware
Несколько дней назад состоялся выход новых настольных гибридных процессоров Ryzen 4000-й серии Renoir. Они принесли мощную интегрированную графику и производительный чип, способный на равных конкурировать с актуальными процессорами 2020 года. Одной из наиболее интересных игровых моделей считается Core i7-10700K. Процессор способен предложить высокие тактовые частоты, благодаря чему при должной видеокарте он в прямом смысле ставит чудеса производительности в играх. Недавно в тестах сравнили результаты Ryzen 7 Pro 4750G и нескольких других чипов.
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Если подводить итоги, то новый гибридный флагман равен Ryzen 7 3700X, иногда приближаясь к старшей модели – Ryzen 7 3800X. Это значит, что в большинстве реальных задач оба процессора будут примерно равны. А вот в сравнении с игровым Core i7-10700K есть несколько любопытных поворотов. Так, в некоторых тестах чип от Intel показывает неплохой отрыв, а в других отстал на более 15%. В этом случае всё будет решать видеокарта и показатели памяти, а именно её тактовая частота и тайминги.
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Не менее интересно сравнить интегрированную графику обоих процессоров с дискретной видеокартой Radeon RX 550, имеющей объём памяти в 2 Гб. Если сравнивать напрямую с Core i7-10700K, то его результат в более чем три раза уступает бюджетной дискретке, а вот GPU на Ryzen 7 Pro 4750G способно не только побороться с дискретной картой, но и обойти её в тестах 3DMark Fire Strike и 3DMark Time Spy.
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