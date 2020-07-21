Хит 2020 года – Xiaomi Redmi Note 8 подешевел до 9 000 рублей – 48-Мп камера, быстрая зарядка, мощный процессор и многое другое по лучшей цене этого лета
Смартфон Xiaomi Redmi Note 8 стал настоящей сенсаций лета 2020 года. Многие наши читатели удивятся, ведь начало его продаж пришлось на начало декабря 2019 года. Всё дело в том, что с выходом девятой серии Redmi Note китайская компания существенно снизила цены на аппараты восьмой серии. Это привело к большим скидкам и падению стоимости по всему миру. В результате одним из наиболее интересных предложений стал смартфон Redmi Note 8.
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- Отличный дисплей 6.3 дюйма с разрешением 1080р, выполненный по технологии IPS с максимальными углами обзора и достаточной для чтения на солнце яркостью
- Энергоэффективный производительный Snapdragon 665, обладающий отличным запасом прочности, благодаря чему на телефоне можно как играть в современные игры, так и комфортно просматривать интернет
- Современный блок камер с главным модулем на 48 Мп, позволяющий делать отличные снимки в любое время дня и ночи благодаря встроенному ИИ и множеству настроек
Кроме того, можно отметить ёмкий аккумулятор на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки, визуально приятный дизайн и достаточное для любых задач количество памяти в размере 4/64 Гб и наличие всех необходимых беспроводных интерфейсов. Недавно данный аппарат на площадке aliexpress значительно подешевел. Его последняя цена составила чуть более 10 тысяч рублей. Однако, сейчас действует акция, благодаря чему можно приложить купон на 1 200 рублей, снизив цену до 9 000. Пожалуй, это самая низкая стоимость с начала продаж даже для Китая.
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