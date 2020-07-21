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Смартфон Xiaomi Redmi Note 8 стал настоящей сенсаций лета 2020 года. Многие наши читатели удивятся, ведь начало его продаж пришлось на начало декабря 2019 года. Всё дело в том, что с выходом девятой серии Redmi Note китайская компания существенно снизила цены на аппараты восьмой серии. Это привело к большим скидкам и падению стоимости по всему миру. В результате одним из наиболее интересных предложений стал смартфон Redmi Note 8.

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Кроме того, можно отметить ёмкий аккумулятор на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки, визуально приятный дизайн и достаточное для любых задач количество памяти в размере 4/64 Гб и наличие всех необходимых беспроводных интерфейсов. Недавно данный аппарат на площадке aliexpress значительно подешевел. Его последняя цена составила чуть более 10 тысяч рублей. Однако, сейчас действует акция, благодаря чему можно приложить купон на 1 200 рублей, снизив цену до 9 000. Пожалуй, это самая низкая стоимость с начала продаж даже для Китая.