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Летом 2019 года HUAWEI представила свой самый революционный телефон последних лет – Mate 30 Pro. Он получил флагманский процессор, крутые камеры и множество того, о чём флагманы других компаний не могут даже мечтать. Единственным недостатком стало отсутствие сервисов Google, однако сейчас это уже не кажется проблемой. Времена недорогих флагманов у HUAWEI давно окончились. Китайская компания установила на новый аппарат просто заоблачную цену, превышающую все разумные рамки.

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Спустя год можно сказать с уверенностью, что пришло время больших скидок. Недавно Mate 30 Pro на официальном магазине HUAWEI на Aliexpress подешевел на 39%. В рублях это составило скидку в 27 тысяч, что выглядит очень впечатляюще. По большому счету, теперь можно получить новенький Mate 30 Pro по цене Р30 Pro, который уступает данной модели во всём. Давайте коротко посмотрим на характеристики Mate 30 Pro.

Уникальный дисплей Horizon Display, который позволяет гаджету выглядеть футуристический даже на фоне моделей весны 2020 года. Края закруглены, а сам экран невероятно качественный. Приятно что HUAWEI не пошла на компромиссы, оставив полноценный блок фронтальных камер, датчик определения лица и датчик жестов.

Процессор представлен самой последней версией HiSilicon Kirin 990, которая имеет продвинутую систему ИИ и может похвастать очень внушительным запасом производительности.

Камеры также имеют необычную конструкцию. Здесь отдельный модуль для съёмки фото, а другой – для видео. О фотографических возможностях основной камеры можно говорить долго. На самом деле она до сих пор выигрывает по многим параметрам у 108-Мп монстров, что позволит ей ещё долго оставаться актуальной.

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Данная модель представлена вариантом 8/256 Гб памяти. Она также имеет все необходимые интерфейсы, быструю зарядку на 27 Вт и многое другое. Те, кто уже купил данный аппарат, советуют просто прийти в магазин и взять его в руки. Если вы не планируете его сразу же покупать, лучше не брать с собой денег и кредитной карты.