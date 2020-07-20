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Несколько дней назад AMD решила напомнить о своих видеокартах небольшим слайдом, на котором рассказала о позиционировании линейки актуальных графических чипов, а также о том, кто является соперником той или иной модели. Не обошлось без прямых сравнений. Так, мы узнали, что младшая модель Radeon RX 5500 ХТ обходит GeForce GTX 1650 Super с перевесом в 13%. Что до наиболее быстрой RX 5700 ХТ, то она способна предложить 8% прирост fps по сравнению с GeForce RTX 2070. Что до ещё одной недорогой карты – RX 5600 ХТ, то она оказалась на 20% производительнее GTX 1660 Ti. О ней сегодня и поговорим.

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На самом деле RX 5600 ХТ могла бы стать одной из наиболее востребованных видеокарт, если бы не ошибки на старте и завышенная цена в рознице. Купить эту видеокарту за рекомендуемые 279 долларов невозможно даже спустя 6 месяцев после начала продаж. Возможно, скоро нас ждут перемены в лучшую сторону.

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Как стало известно, MSI готовит недорогую линейку геймерских видеокарт серии RX 5600 XT. Новая карта получит длину 297 мм и систему охлаждения Torx 3.0. Это позволит при уменьшении размера самих кулеров достичь более высоких скоростей вращения лопастей, поскольку они получат изогнутую конструкцию.

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Как и более дорогие модели, новинка получит систему Zero Frozr, предполагающую полную остановку вентиляторов в случае если температура платы не превышает 60 градусов. Заявленные тактовые частоты модели RX 5600 XT MX составят: 1280 МГц, 1495 МГц и 1620 МГц. Менее производительная RX 5600 XT Gaming M может рассчитывать на 1130 МГц с повышением до 375 МГц и 1560 МГц. Приятным сюрпризом стало то, что MSI не стала экономить на памяти, установив быструю GDDR 6, работающую на 14 Гбит/с. На данный момент нераскрытой остаётся только цена. Судя по всему, обе карты будут дешевле 279 долларов, что должно привлечь на красную сторону новых благодарных фанатов. Точных данных на этот счёт нет. Учитывая удешевление многих компонентов, цена вполне может опуститься до 250 долларов.