В коде PlayStation 4 найден рабочий эмулятор первой игровой приставки от Sony – энтузиасты пытаются реализовать обратную совместимость
Многие из тех, кто владеет игровой приставкой PlayStation 4, помнят старушку PlayStation 1. Именно она позволила Sony занять своё место в числе наиболее успешных производителей консолей последних десятилетий. К сожалению, японская компания не оснастила игровую приставку PlayStation 4 обратной совместимостью с предыдущими моделями. Некоторые эксперты поясняют это недостатком мощности, другие просто политикой Sony. Как бы там ни было, недавно энтузиаст обнаружил внутри новой консоли рабочий эмулятор старой приставки, теоретически позволяющий открыть доступ к играм от PlayStation 1.
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Судя по всему, эмулятор был добавлен для одной игры – MediEvil. Именно с помощью новой программы владельцы консоли PlayStation 4 получили доступ к обновлённой версии хита 2000-х годов. Энтузиаст уже изучил код эмулятора, попробовав запустить с его помощью и другие шедевры былых лет. К сожалению, пока вышло не очень хорошо. К примеру, он попытался запустить Silent Hill. Однако пока потерпел фиаско.
Нет никаких сомнений, что любители экспериментировать с кодом PlayStation 4 возьмут на вооружение новый эмулятор. Возможно, у кого-то из энтузиастов даже выйдет сделать его полностью рабочим. В конце концов почему бы не позволить геймерам поностальгировать, поиграв в сотни популярных игр. Вполне возможно, что сама Sony одумается, сделав эмулятор рабочим, ведь тогда можно будет ещё раз продать старые игры, но уже по новой цене.
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