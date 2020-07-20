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Ребята с сайта Рcgamesn делают уже не первую подборку лучших накопителей, внося небольшие изменения. Сегодня мы не будет останавливаться на моделях, которые невозможно купить в отечественных магазинах. Вместо этого давайте изучим действительно оптимальные SSD в нескольких ценовых диапазонах.

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Samsung 970 Pro. Если не брать в расчёт действительно дорогие серии, то перед нами лучший выбор для тех, кто не желает мириться с компромиссами. Здесь вам и скорость чтения, доходящая до 3 500 Мб/с, и поддержка самого нового интерфейса PCI Express 4.0, и отличный ресурс. Об использованной MLC-памяти, а также способности обеспечивать стабильную скорость даже после длительных нагрузок и говорить не стоит. Единственным минусом можно назвать цену. Но такова плата за один из лучших накопителей на рынке.

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Crucial MX500. Когда говорят, дешевле грибов, то, скорее всего, имеют в виду данную модель. Здесь важно учитывать, что перед нами не только недорогой, но и качественный накопитель. Он способен на равных конкурировать с Samsung 860 EVO, предлагая лучшее соотношение между производительностью и ценой.

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Samsung 970 EVO Plus. Если у вас есть желание получить быстрый накопитель от именитого бренда, но нет желания переплачивать за дорогие модели, то этот SSD будет идеальным выбором. 970 EVO Plus обеспечивает отличную скорость чтения и записи, почти не уступающую старшей модели, но имеет ряд компромиссов, с которыми придётся считаться. В большинстве домашних сценариев разница будет невидна, но это не значит, что её нет.

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Samsung 860 EVO. Самый настоящий бюджетный вариант. Предназначен для тех, кто только начинает знакомство с высокопроизводительными накопителями. Подойдёт для старых компьютеров и ноутбуков, которые лишены современных слотов PCI Express 3 и PCI Express 4.

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Как видите, в списке преобладают модели от Samsung. На самом деле в этом нет ничего удивительного, ведь реальные продажи доказывают, что именно эта марка пользуется невероятным спросом. От себя добавим, что в качестве альтернативы в бюджетные сборки покупают SSD производства Kingston, но в количественном варианте они отстают от южнокорейского лидера.