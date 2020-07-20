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Многие наши читатели неоднократно рассказывали, что они уже несколько раз вдоль и поперёк прошли игру Ведьмак 3. Другие указывают, что игра их откровенно разочаровала. Якобы после всего того, что пишут про неё в интернете, они ожидали нечто совершенно иное. Что же, у многих из нас есть свои предпочтения в играх. Всем не угодишь. Единственным вариантом сделать игру Ведьмак 3 более современной остаются модификации, которые даже спустя 5 лет вызывают повышенный интерес у игрового сообщества.

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На этой неделе на популярном сайте Nexusmods появилось сразу два интересных мода, которые могут привлечь в игру как новичков, так и тех, кто уже устал лицезреть густую бороду Геральта. Первый переосмысливает скорость анимации монстров. Автор утверждает, что боёвка откровенно неинтересна, поскольку враги часто медлительны и неспособны ничего противопоставить игроку. Что любопытно, он также сообщил, что есть и такие враги, которые слишком быстры, они вызывают сложности и мешают наслаждаться игрой. В итоге вышла модификации, которая позволяет выровнять показатель скорости анимации монстров.

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Вторая модификация – это обновление знаменитого The Witcher 3 Enhancement Project, который с каждым месяцем становится всё лучше. В первую очередь изменения коснулись освещения, оно стало визуально более правильным. Появились реалистичные тени, а пакеты новые текстуры, позволяющие выжать из Ведьмака очень впечатляющую графику. На самом деле изменений множество. Данная версия была нами протестирована. Если сравнивать её с предыдущей, то изменения не бросаются в глаза. Если же вы впервые устанавливаете такой мод, то будете действительно приятно удивлены.