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Флагманы HUAWEI 2019 года подешевели в России на 15 тысяч рублей – P30 Pro и P30 по самой низкой цене с начала продаж

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Уже несколько лет HUAWEI остаётся одним из лидеров российского рынка. Особенно хорошо расходятся недорогие телефоны, поскольку китайская компания старается соблюсти баланс между конкурентной ценой и неплохой начинкой. Стоит отметить, что все новые смартфоны HUAWEI выходят без поддержки Google сервисов, что вынуждает их владельцев искать обходные пути, либо привыкать жить в реальности без привычных приложений. Именно сейчас как никогда актуальны аппараты 2019 года, поскольку они не только обладают внушительным запасом производительности, но и имеют на бору сервисы Google.

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Стоит отметить, что не только наличие или отсутствие тех или иных программ приводит к спросу на те или иные телефоны. Всё дело в том, что не так давно стала наблюдаться тенденция к снижению цены на все флагманы 2019 года. Например, мегапопулярный HUAWEI P30 Pro, имеющий на борту 8 Гб памяти и ёмкий накопитель на 256 Гб, можно купить со скидкой до 15 тысяч рублей по сравнению с тем, как он стоил ещё недавно, либо стоит у неповоротливых ритейлеров.

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Не менее интересна версия HUAWEI P30, а именно её вариант 6/128 Гб. Купить такой телефон можно со скидкой в 12 тысяч рублей. Что важно, это российские цены. Мы не предлагаем переходить на западные площадки, где эти и другие телефоны потеряли ещё больше. 

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Отметим, что оба телефона оснащены быстрыми процессорами и отличными камерами. Старшая версия имеет лучший зум, но в обычных условиях они сравнимы как по производительности, так и по пользовательскому опыту. Увидеть больше скидок можно здесь и здесь

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