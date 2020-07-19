Флагманы HUAWEI 2019 года подешевели в России на 15 тысяч рублей – P30 Pro и P30 по самой низкой цене с начала продаж
Уже несколько лет HUAWEI остаётся одним из лидеров российского рынка. Особенно хорошо расходятся недорогие телефоны, поскольку китайская компания старается соблюсти баланс между конкурентной ценой и неплохой начинкой. Стоит отметить, что все новые смартфоны HUAWEI выходят без поддержки Google сервисов, что вынуждает их владельцев искать обходные пути, либо привыкать жить в реальности без привычных приложений. Именно сейчас как никогда актуальны аппараты 2019 года, поскольку они не только обладают внушительным запасом производительности, но и имеют на бору сервисы Google.
реклама
Стоит отметить, что не только наличие или отсутствие тех или иных программ приводит к спросу на те или иные телефоны. Всё дело в том, что не так давно стала наблюдаться тенденция к снижению цены на все флагманы 2019 года. Например, мегапопулярный HUAWEI P30 Pro, имеющий на борту 8 Гб памяти и ёмкий накопитель на 256 Гб, можно купить со скидкой до 15 тысяч рублей по сравнению с тем, как он стоил ещё недавно, либо стоит у неповоротливых ритейлеров.
Не менее интересна версия HUAWEI P30, а именно её вариант 6/128 Гб. Купить такой телефон можно со скидкой в 12 тысяч рублей. Что важно, это российские цены. Мы не предлагаем переходить на западные площадки, где эти и другие телефоны потеряли ещё больше.
реклама
Отметим, что оба телефона оснащены быстрыми процессорами и отличными камерами. Старшая версия имеет лучший зум, но в обычных условиях они сравнимы как по производительности, так и по пользовательскому опыту. Увидеть больше скидок можно здесь и здесь.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила