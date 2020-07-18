Игровая приставка Sony PlayStation 4 Pro подешевела в России на 10 000 рублей – отличная возможность получить доступ к культовым проектам и эксклюзивам
Трудно поверить, но игровая консоль PlayStation 4 поступила в продажу в далёком 2013 году. С тех пор прошло 7 лет. Этой осенью ожидается выход новой PlayStation 5, которая сможет похвастать мощным процессором, быстрой видеокартой и SSD нового поколения, который будет запускать игры ещё задолго до того, как они полностью скачаются на консоль. В данным момент мы даже не знаем цен на новую игровую приставку. Если ориентироваться на наших ритейлеров, цены будут внушительными, а значит для большинства фанатов японской компании покупка консоли станет слишком дорогим удовольствием.
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Именно в этот момент становится как никогда актуальной покупка Pro-версии консоли. Она отличается повышенной производительностью и способна предложить гораздо более внушительную графику, чем старушка Slim. Важно помнить, что как минимум год студии будут изучать возможности PlayStation 5, что гарантирует владельцам текущей версии практически полноценные игровые ощущения.
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В последнее время в некоторых магазинах наблюдается существенное снижение цен на PlayStation 4 Pro. Например, самое выгодное предложение на ЯндексМаркете начинается с 28 тысяч рублей. Там нет игр и бесполезных дополнений. Здесь стоит обратить внимание на интересный нюанс: консоли, которые стоят 40 тысяч рублей идут в комплекте с популярной игрой. Вот только часто она уже давно не стоит 60 долларов, которые за неё просили на старте. Тот же God Of War постоянно участвует в распродажах, как и Horizon: Zero Dawn, который можно отхватить за 25 долларов.
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Мало того, вам просто могут быть не интересны эти игры. Выход один: присмотреться к наиболее выгодным предложениям без игр или только с одной. Если не хватает денег, можно обратить внимание на Slim-версию, стоимость которой стартует с 22 тысяч. Если изучить ценники детальнее, то можно убедиться, что многие продавцы предлагают огромную скидку: до 10 и более тысяч рублей. Выбор очевиден: зачем платить 450 долларов за то, что можно взять за 300!
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