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После того как компания AMD выпустила народные процессоры с большим количество ядер по низким ценам, с новой силой вспыхнули дискуссии о том, сколько же на самом деле ядер нужно современным играм. Кто-то уверенно заявляет, что хватит и 4. Другие утверждают, что нужно брать с запасом. Например, 12 ядер, а там – пригодится или нет, неважно. Есть и такие, кто наиболее оптимальным выбором считается 8 ядер. Всё сложно. Давайте предоставим слово ребятам с сайта Techspot, которые протестировали несколько актуальных процессоров, выяснив, сколько же на самом деле ядер нужно современным играм.

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Прежде чем вы начнёте изучать графики, мы бы порекомендовали взглянуть на табличку ниже. Если вы не увидите этих показателей, считайте, что вы просто не поняли, для чего нужно много ядер и внушительная мощь под капотом вашего системного блока. Посмотрели? В оригинальном материале синтетике посвящено немало времени. Если вам будут эти данные интересны, нажмите сюда. Если нет, продолжайте читать о том, сколько ядер нужно современным играм.

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Итак, в тесте участвуют несколько процессоров: 4-ядерный Ryzen 3 3300X, 6-ядерный Ryzen 5 3600, 8-ядерный Ryzen 7 3700X, 12-ядерный Ryzen 9 3900X и 16-ядерный Ryzen 9 3950X. Тестовый стенд был построен на материнской плате Gigabyte X570 Aorus Master с 32 Гб ОЗУ DDR4-3800 и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti. В нашем случае нам интересны только игровые тесты, их и рассмотрим.

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Если не вдаваться в синтетические тесты и не говорить о том, что компьютер вам нужен для рендеринга и фотошопа, то можно сделать простые выводы: для современных игр будет достаточно 4 быстрых ядра на высоких тактовых частотах. Если у вас есть лишние 100 долларов, можно взять с запасом 6-ядерный Ryzen 5 3600. Его игрового потенциала будет достаточно для любых игр практически на максимальных настройках графики при наличии неплохой видеокарты. Всё остальное фактически зря потраченные деньги, поскольку более дорогие процессоры практически не увеличивают fps в актуальных играх. Может быть что-то изменится в 2021 году, когда появятся игры следующего поколения. Но пока это всего лишь теория.