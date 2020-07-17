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Энтузиаст создаёт глобальную модификацию S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl – трассировка лучей и разрушаемые объекты на движке Unreal Engine 4

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Несмотря ни на что S.T.A.L.K.E.R. остаётся одной из самых популярных игр для любителей создавать новые модификации. Пожалуй, один из наиболее амбициозных проектов готовит энтузиаст Ivan Sorce, регулярно выкладывающий новые видео на свой Ютуб-канал. Ранее мы могли видеть несколько атмосферных видео, на которых есть монстры, аномалии, улучшенные текстуры и многое другое. Что любопытно, всё это создаётся на движке Unreal Engine 4.

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Несколько дней назад энтузиаст выложил два новых видео, посредством которых можно изучить, как обстоят дела у проекта. Итак, в первую очередь обновлённый S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl получит трассировку лучей. Ясно, что реализована она будет силами шейдеров, но большая часть обычных геймеров разницы и не заметит. Это значит, что мы увидим отражения и тени, которыми не могут похвастать многие современные проекты. 

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Судя по одному из роликов, Ivan Sorce планирует реализовать разрушаемые объекты. Отметим, что многие игроки любят крушить всё на своём пути, а значит эта возможность придётся кстати, тем более что часто из всяких бочек, балок вышек и тому подобных объектов могут выпасть полезные вещи. 


Изучить будущий проект можно на видео ниже и выше. Многие фанаты заинтригованы. Пока никто не знает, когда будет готов рабочий билд, и будет ли он вообще. В любом случае пока нет и намёков на анонс S.T.A.L.K.E.R. 2, любая информация для любителей серии словно бальзам на душу, а тем более, когда делом занимается такой же ценитель серии. 

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Энтузиаст создаёт глобальную модификацию S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl – трассировка лучей и разрушаемые объекты на движке Unreal Engine 4
Артём Мячин
01:43
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