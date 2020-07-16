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Одним из самых быстрых и продвинутых смартфонов 2019 года стал HUAWEI P30 PRO. Это поистине уникальный аппарат, в котором соединились все новые технологии. Его изначальная цена в Китае никогда не была слишком высокой, что обеспечило ему отличные продажи. Однако для европейского рынка он был слишком дорог. Ценовая политика HUAWEI установила на него цену далеко за 60 тысяч рублей. Со временем аппарат подешевел, а недавно получил гигантскую официальную скидку.

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Изюминкой HUAWEI P30 PRO считается камера, получившая 10-кратный гибридный зум. Эта технология позволяет увидеть то, что недоступно для большинства устройств. Смартфон поддерживает одну из самых продвинутых технологий ночной съёмки, аналогами которой могут похвастать две или три компании на рынке. За быстродействие отвечает флагманский процессор Kirin 980, имеющий самый современный ИИ. За быструю зарядку отвечает фирменная технология SuperCharge до 40 Вт.

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Визуально сам телефон очень привлекательный. Он имеет яркие расцветки и приятную фактуру. Хорошо лежит в руке и радует качественным дисплеем. Последняя официальная цена на HUAWEI P30 PRO составляла 59 990 рублей. Скидка равняется 12 тысячам. Кроме того, к нему дарят два подарка, общей стоимостью 7 тысяч рублей. В итоге общий размер скидки составил 19 000 рублей. Не стоит забывать, что это версия 8/256 Гб, что позволит полностью решить проблему со свободным местом на смартфоне и обеспечит отличное быстродействие без лагов. Ссылка.

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P.S. Сервисы Google на нём уже установлены.