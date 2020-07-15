Геймерский 6-ядерный Intel Core i5-10500 за 200 долларов оказался медленнее народного Ryzen 5 3600 в одноядерных и многоядерных тестах от экспертов Hardwaretimes
В данным момент одним из наиболее интересных процессоров линейки Intel Core 10-го поколения является Core i5-10600К. Он обеспечивает практически максимальную игровую производительность, по довольно вменяемой цене. Бюджетная версия 6-ядерного чипа представлена Core i5-10400, который получил пониженные тактовые частоты и лишился разгонного потенциала. Ясно, что между этими двумя процессорами был нужен твёрдый середняк, который мог бы закрыть ценовую дыру в линейке. Что же, такой процессор есть. Это 6-ядерный Core i5-10500, получивший рекомендованную стоимость в 200 долларов, тактовую частоту в режиме разгона до 4.5 ГГц и TDP 65 Вт.
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Конкурентом ему выступает народный Ryzen 5 3600, стоимость которого опустилась ниже 175 долларов. Давайте изучим, какой из представленных чипов окажется быстрее в нескольких тестах рябят с сайта Hardwaretimes.
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Как видите, многоядерная оценка процессора Core i5-10500 разочаровывает. Он не только везде уступил конкуренту, но и сделал это с огромным отставанием. В некоторых тестах он недотягивает до красного процессора 15 и выше процентов. Здесь нужно понимать, что на самом деле его конкурентом выступает модель Ryzen 5 3600Х, если судить по цене. Однако, данный чип находится на недоступной для 10-го поколения процессоров Intel высоте. Разница довольно значительная и не позволяет синим на равных конкурировать с синими в одной ценовой категории. Больше информации здесь.
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